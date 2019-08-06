爺爺陪汪吊點滴溫柔哄　網友看到旁邊「4個字」笑出來

▲溫馨畫面卻很難不注意到一旁的錦旗。（圖／翻攝自微博萌宠物爱宝宝）



記者李依融／綜合報導

爺爺坐在病床前，陪著心愛毛小孩吊點滴，嘴裡還輕聲哄著「難不難受？別再生病了。」網友們都覺得畫面相當溫暖，注意力卻被一旁的錦旗吸引不禁失笑。

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微博帳號「萌寵物愛寶寶」分享動圖，一隻白色小狗在吊點滴，雖然身體不舒服，但是非常乖巧不鬧也不叫，而頭髮斑白的爺爺坐在一旁，不時低頭摸摸狗狗，輕聲跟狗狗說話，很心疼的模樣。老人與狗的畫面相當暖心，但網友們很難不注意到一旁錦旗「喵喵喵喵」4個大字，這面錦旗佔據了牆壁，深咖啡色的底色配上金色繡字，十分引人矚目。

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▲▼獸醫院收到飼主致謝的錦旗。（圖／取自微博）

原來大陸許多飼主會贈送「感謝錦旗」，謝謝獸醫救治自家愛寵，而錦旗上的題字簡直是「創意比拚大會」。錦旗上的經典感謝詞包括「妙手仁心、救我狗命」、「救獸一命勝造七級浮屠」，也有些以毛孩的角度寫上「喵喵喵喵」、「汪汪汪汪」表達感謝，而這次圖中的「喵喵喵喵」大概就是某隻康復的貓咪送給醫生的謝禮了。

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