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火場抱出5燻暈奶汪！　消防員焦急搓身體、按摩全救回

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江蘇火災，消防員暖救小奶狗。（圖／翻攝自荔直播）

▲小奶狗被救出時奄奄一息。（圖／翻攝自荔直播）

記者李依融／綜合報導

大陸江蘇無錫市一間工廠發生火災，消防員抱出5隻被嗆暈的小奶狗，消防員不斷搓揉著巴掌大的身軀、按摩心臟急救，並擦洗降溫，最後終於把5個小生命全救回，狗媽媽也在一旁搖尾。網友們被深深感動，紛紛向消防員的暖舉致敬。

這件事發生在4日，當時工廠起火，消防員敲破鐵捲門灌救，並在廠房內發現5隻已經被濃煙嗆暈的小奶狗，他們焦急地不斷搓揉狗狗才巴掌大的身軀，見小狗沒有反應趕緊按壓心臟，並抱到水邊輕輕清洗，小小狗終於動了，5隻寶寶都順利救回，讓所有人都鬆了一口氣。

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江蘇火災，消防員暖救小奶狗。（圖／翻攝自荔直播）

▲消防員輕輕用水清洗狗寶寶。（圖／翻攝自荔直播）

搶救過程中，還脹奶的狗媽媽非常焦急，即使身體也被燻黑，還是第一時間趕到孩子們身邊，確認孩子平安，搖著尾巴像是在跟消防員道謝，團圓的一刻相當溫馨。原本緊張的消防員蹲在一旁看小狗狗踉蹌的腳步，也不自覺露出溫暖笑容。

江蘇火災，消防員暖救小奶狗。（圖／翻攝自荔直播）

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網友們見到救援經過都被打動，「消防小哥哥好樣的！」、「真的是正能量，好溫暖！」、「消防員的工作就是挽救生命，所以對每條生命都格外珍惜吧～」，也有人說，正在育幼的母狗都很兇，不可能讓陌生人靠近小狗，「一定是知道消防員正在救牠的孩子，才在一旁搖尾巴，實在很有靈性。」

▼狗媽媽一從火場出來馬上奔到孩子們身邊，消防員也露出笑容。（圖／翻攝自荔直播）

江蘇火災，消防員暖救小奶狗。（圖／翻攝自荔直播）

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關鍵字： 火災暖心感人

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