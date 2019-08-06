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棕熊看海…呆望灰鯨玩水1分鐘　撲通翻肚肚「學牠出海帶拳」

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▲▼棕熊看海…呆望灰鯨玩水1分鐘　撲通翻肚肚「學牠出海帶拳」（圖／翻攝自「The Siberian Times」Youtube頻道）

▲棕熊學灰鯨游泳。（圖／翻攝自「The Siberian Times」Youtube頻道，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯克羅諾基自然保留區的保育員耶利塞娃（Anna Yeliseeva）巡邏時，意外捕捉到棕熊「模仿」灰鯨戲水的特別景象。一隻棕熊獨自悠哉地在沙灘散步，突然發現幾公尺外有頭灰鯨正在翻滾、玩水，牠看到以後竟也四腳朝天躺下來，在空中揮舞4隻爪子，似乎在模仿新朋友的動作。

▲▼棕熊看海…呆望灰鯨玩水1分鐘　撲通翻肚肚「學牠出海帶拳」（圖／翻攝自「The Siberian Times」Youtube頻道）

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▲棕熊跟灰鯨動作互相呼應。

影片中，棕熊來到海岸邊散步，發現有頭灰鯨的身體不斷扭來扭去，還把鰭探出水面玩耍。牠呆呆地望了大約1分鐘後，似乎決定也來試試看，「撲通！」一聲就往後仰躺，翻肚肚倒在沙灘上，一邊翻滾，一邊把四隻腳伸到空中揮舞，好像在幫背抓癢，又像是在出「海帶拳」。

▲▼棕熊看海…呆望灰鯨玩水1分鐘　撲通翻肚肚「學牠出海帶拳」（圖／翻攝自「The Siberian Times」Youtube頻道）

▲棕熊發現灰鯨在玩水。

根據《西伯利亞時報》報導，耶利塞娃到奧爾加灣（Olga Bay）附近巡邏時，遇見一隻好奇的成年棕熊，俏皮地學著灰鯨玩水，驚喜得趕緊捕捉畫面，開玩笑地說，「到底是熊在模仿鯨魚，還是鯨魚在模仿熊呢？」

根據了解，俄羅斯克羅諾基自然保留區（Kronotsky Nature Reserve）位於堪察加半島（Kamchatka Peninsula），裡頭棲息著世界上最大的棕熊族群，因此入園資格非常嚴苛，只有科學研究者以及非常少數的遊客才有機會一探究竟。

克羅諾基自然保留區鄰近大海，許多大型海洋動物遷移時都會經過，其中也包括灰鯨，牠們通常5頭以上群聚生活，每年5月底到8月中會現身在園區範圍內。灰鯨每年在美國繁殖地、俄羅斯堪察加半島（Kamchatka）、楚科奇自治區（Chukotka）、庫頁島（Sakhalin island）等地之間遷徙，路途長達好幾千英里。

關鍵字： 俄羅斯棕熊灰鯨奧爾加灣Olga Bay克羅諾基自然保留區Kronotsky Nature Reserve

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