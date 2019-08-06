覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓乖等救援

▲流浪貓咪覓食卡櫥櫃，不斷發出哀號聲。（圖／新北市消防局中山分隊提供。）

實習記者／呂欣潞採訪報導

新竹市消防局中山分隊日前受理一件動物救援，一隻流浪貓咪誤闖民宅，因為貪吃跑進廚房覓食，卻不小心受困廚櫃裡，小貓不斷發出虛弱的哀號，讓屋主相當不捨，所幸經過20多分鐘的小心翼翼的拆解櫃子，終於將受困喵喵成功救出來。

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▲流浪貓咪覓食卡櫥櫃，不斷發出哀號聲。（圖／新北市消防局中山分隊提供。）

屋主向消防局表示，即使要破壞櫃子也沒關係，只希望這隻小貓可以活下去。而中山分隊同仁則用盡全力耐心救援，過程中小貓咪還因為鏈鋸圓盤的聲音受到驚嚇，害怕的躁動起來，並發出微弱的哀號聲。

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▲消防隊同仁耐心救援小貓。（圖／新北市消防局中山分隊提供。）

這時，中山分隊楊姓與許姓同仁不斷安慰小貓，一邊給予「高級心理支持」、一邊拆解櫥櫃；貓咪似乎有靈性，聽見他們關心後，慢慢了解自己正在被救援，於是不吵也不鬧，也沒有防衛性的咬人，還乖乖地待在裡面。經過20分鐘，在消防隊員小心翼翼的拆解與破壞，終於將受困喵喵成功拯救出來，最後由屋主認識的獸醫接手處理照顧。

▲小貓成功被救出。（圖／新北市消防局中山分隊提供。）

網友看到這則溫馨的貼文紛紛表示，「 真的很感謝您們重視每一個生命！感到窩心！」、「赴湯蹈火在所不辭，新竹市消防局中山分隊」、「真的非常感謝你們，也感謝屋主的善心，才能挽救一條小生命 」。

消防局中山分隊最後溫馨小提醒，「動物相關事宜，建議請找政府專業的動物保育團體，如果動保單位無法實施高難度的救援，消防隊就會出場！希望將消防救災能量留給遇到緊急狀況的人喔！」









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