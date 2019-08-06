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貓皇聞到銷魂鳥仔腳！　翻肚興奮「肉球開花」：這是這個味～

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▲▼貓皇聞到銷魂鳥仔腳！　翻肚興奮「肉球開花」：這是這個味～（圖／翻攝自Instagram:masaki1133）

▲貓咪聞到鸚鵡的腳味忘情翻肚。（圖／翻攝自Instagram:masaki1133，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

熟悉的腳香最對味！日本一名飼主日前上傳一段逗趣的影片，這天自家的貓咪默默的走到鸚鵡身邊，躺下來把臉往牠的爪子靠近，聞了幾下突然銷魂翻肚，躺在地板上肉球開花，萌臉沉醉在特殊的氣味中，可愛的反應讓飼主也不禁笑問，「究竟是多臭？」

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▲▼貓皇聞到銷魂鳥仔腳！　翻肚興奮「肉球開花」：這是這個味～（圖／翻攝自Instagram:masaki1133）

▲可愛的鸚鵡巴唐。

飼主經常在Instagram上分享家裡寵物的生活點滴，影片中可以看到，一隻豹貓走去要和鸚鵡巴唐玩耍，突然間躺在地上，靠近鸚鵡伸出的爪子，專心的吸3大口。幾秒鐘過後，突然轉身翻肚，露出驚恐又滿足的神情，高舉飽滿的肉球在空中，彷彿在說，「就是這個味道～」，忘我的磨蹭，畫面相當好笑。

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許多網友看完貓咪的反應紛紛被牠享受的表情融化，留言笑說，「貓皇被鳥仔腳融化」、「銷魂的腳騷味最棒～」、「我也想聞看看到底有多臭XD」、「特殊癖好的貓咪」、「這孩子口味好重哈哈哈」、「腳控無誤！」、「沒想到貓皇也有被征服的一天」、「還以為鸚鵡會踹下去（誤）」。

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關鍵字： 鸚鵡鳥仔腳肉球

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