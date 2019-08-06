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媽說可以領養任何動物　男童堅定選擇10歲胖橘貓：我只要牠！

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▲▼媽說可以領養任何動物　男童堅定抱起10歲胖橘貓：我只要牠！（圖／翻攝自Exploits Valley SPCA Adoptables臉書）

▲小男孩到收容所一眼就愛上10歲的胖橘貓。（圖／翻攝自Exploits Valley SPCA Adoptables臉書）

記者闕雁琳／綜合報導

大部分的人到收容所都容易被幼貓幼犬的可愛外表吸引，往往忽略高齡區的存在，但是加拿大一名小男童卻願意牠們停下腳步。當他得知自己可以收容所任意挑選一隻寵物回家，毫不猶豫的走到高齡貓區，抱起10歲的胖橘貓「小小」，堅決要給這個孩子一個家。

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▲▼媽說可以領養任何動物　男童堅定抱起10歲胖橘貓：我只要牠！（圖／翻攝自Exploits Valley SPCA Adoptables臉書）

▲小小一到家就和伊斯頓形影不離。

加拿大這隻10歲的橘貓小小遭到前任飼主棄養，搬家的時候唯獨將牠留下，因此被送進收容所。由於牠的年紀已經大了，收容所雖然竭盡所能為牠張貼領養訊息，但大多數人都想領養年輕的貓，小小一直被排除在領養名單之外，直到一個小男孩伊斯頓看到牠的照片，立馬愛上這個傻大個。

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伊斯頓的媽媽打算讓他領養一隻寵物陪伴在身邊，開出的條件是「收容所的動物都可以挑選」，不論是貓咪、狗狗、幼年、老年都可以。意外的是，伊斯頓早就已經做出選擇，他和小小的第一次見面就深深愛上彼此，1貓1人根本是一拍即合，抱起貓咪直呼，「我只要牠！」，回家路上本來被放進籠子的小小不停喵喵叫，讓伊斯頓相當不捨，坐在兒童座椅，將體型龐大的小小抱在懷裡，緊緊的黏在一起，連一刻都不願意分開，回到家感情變得更好。

動物救援組織曾在2017年分享小小和伊斯頓相遇的動人故事，被大批網友的轉為分享，近日又在各大社群貼出，許多網友紛紛感動直呼，「好暖的男孩」、「緣分對了年齡都不是重點」、「真心的佩服小男孩和家人的勇氣，很怕相處幾年有感情之後就要面臨分離的痛苦」、「謝謝你們願意給牠一個家」。

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關鍵字： 收容所領養橘貓動物

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