才剛洗好澡！阿金淚眼看心愛球球淋雨　開門笑臉衝出換媽無奈

▲阿金們淚眼看著心愛的球球在外面淋雨。（圖／有點毛毛的／網友邱亞嬣提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

人生的計畫趕不上變化！日前一名飼主邱亞嬣帶著2隻黃金獵犬喳喳和哞哞外宿，正當她幫狗狗洗好澡、整理完毛髮，突然下起一場午後雷雨，來不及將牠們最愛的球球收進來，沒想到這2個孩子就隔窗淚眼看玩具孤單淋雨，直到馬麻妥協將門打開，牠們才露出笑容衝去撿球。

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▲喳喳和哞哞經常跟著爸媽到處去玩。



飼主邱亞嬣在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文分享，這天她帶2個毛孩去苗栗的民宿遊玩，巧遇一場偶陣雨，喳喳和哞哞洗完澡就待在窗外，眼睜睜看著球球淋雨，眼裡充滿不捨的淚水，一下子看看草皮，一下子轉頭看媽，彷彿在說，「拜託～～我可以去救它嗎？」無辜到不行的表情讓馬麻超無奈，只好開門讓哞哞出去撿球，明明才剛洗好澡，這下子又要重新吹毛。

▲▼超有個性的喳喳平常最喜歡望著窗戶思考狗生。



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事後馬麻也在貼文裡問道，「如果是你的毛孩，你會怎麼做？」，許多網友看完紛紛回覆，「當然是媽媽去撿！狗狗淋雨太麻煩了」、「如果是我，我會撐傘自己本人去撿」、「還要再幫牠洗一次澡……我選擇自己淋濕！」、「孩子自已去撿，下次就知道球球不會忘記放在外面了！」、「 自己衝去撿，不然就是指揮他爸XD」。

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