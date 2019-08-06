狗跳車斗躲37度高溫反被吊死　飼主正在吹冷氣辦棄養..

▲狗狗無助地被吊在車邊令人心碎。（圖／翻攝自Ali Gallegos臉書）



記者李依融／綜合報導

美國德州哈里斯縣(Harris County)一隻狗狗被綁在車斗曝曬，等著主人辦理「棄養手續」，牠疑似為了逃離攝氏37度的高溫，想跳下車卻因此勒住脖子，就這樣被活活吊死，網友Ali Gallegos在臉書譴責飼主，大家看到心痛的照片都氣炸了。

這件事發生在當地時間5日上午，飼主當時帶著狗狗到哈里斯縣收容所(Harris County Animal Shelter)「棄養」，自己在大廳吹冷氣等叫號，竟然將狗綁在貨車後面，讓狗在超過37度的高溫下曝曬，而狗狗想要跳車逃跑，卻被吊在車邊遭牽繩勒死，志工心碎地說，「牠的名字叫做King，這可憐的孩子今天被棄養了，卻連收容所都來不及踏進來，很抱歉人類害了你。」

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Ali Gallegos聽說此事氣憤地飆罵髒話，「無論以什麼狗屁倒灶的原因棄養寵物已經很令人難過，讓狗在大熱天曝曬等著被棄養，根本是野蠻行為！」照片中King被吊著，身體不自然地坐在地上，模樣任誰看了都心碎，PO文10小時已有超過1000則留言與近千次分享。網友們氣炸，怒喊「這狗屁主人應該進監獄！」、「拜託告訴我他被罰了，不然我氣到沒辦法入睡！」、「為什麼不把自己綁在車斗，在太陽下曬曬看！」、「那主人根本是混帳！他應該去坐牢！」。

另外也有網友疑問，照片中並沒有清楚看到繩子，質疑狗狗是怎麼吊死的，對此其他網友認為，繩子應該是卡進車子與車斗間的縫隙，因此照片看不出來。目前哈里斯縣收容所並未針對此事做出任何詳細說明。

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