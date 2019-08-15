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人們連和同類都懶得交流　高傲貓：我來這裡是為收養妳～喵

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▲▼東森寵物雲商店頭份店毛毛店長比比。（圖／東森寵物雲商店提供）
▲高傲貓：我來這裡是為收養妳～喵。（圖為示意圖／東森寵物雲商店頭份店毛毛店長比比）

作者：愛德華多．哈烏雷吉（Eduardo Jáuregui）
摘自：圓神出版社《預言貓收養了我》

●精選書摘

第一次與貓對話

我把那碗牛奶放在桌子上的時候，手一直在抖。

「謝謝妳，莎拉。」貓很有禮貌地向我道謝，然後舌頭不疾不徐地舔著牛奶，就像是一位氣質高貴的淑女。

我靠著牆，開始慢慢接受眼前的一切，我家的客廳裡，真的有隻會說人話的貓。我的腦子快速運轉，很希望能想出一句適合現在說的話，在此之前，我從來沒有和貓對話的經驗—是真的對話，而不是那種主人抱著寵物的「說話」。

我想不僅是我，恐怕誰都沒有這樣的經驗，於是我憋了半天，開口問了問題：「妳怎麼知道我的名字？」牠直起身：「我們是鄰居啊，莎拉，這一帶的人類我都認識。」

「那妳會和每一個妳認識的人說話嗎？」

「不，我不會隨便和人說話。」她答完後，又低下頭繼續喝牛奶。

我們沉默著，一直等到她將牛奶喝光。之後，她跳到地板上，像女王檢閱似的參觀我家的客廳，然後轉頭對我說：「現在正式自我介紹一下，我叫西維亞。」說完自己的名字後，她跳上長沙發，端端正正地臥在中間的墊子上，金色的毛在深紅布料的映襯下，顯得光彩熠熠，整個人—呃，整隻貓，就像一尊人面獅身像。見到此情此景，我簡直有一種想要跪下來拜一下的衝動，牠這個樣子，太像是從金字塔裡面走出來的古代神靈了。直到後來我才知道，她是一隻阿比西尼亞貓，確實就是被古埃及人供奉的那一種。

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▲貓咪,喵喵,喵星人,喵皇,脖子,後腦杓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲西維亞：幾千年前人類祖先曾被貓狗馴化過！（圖為示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「妳有什麼話要對我說嗎？」我小心翼翼地問西維亞，問完之後，我心中忐忑不已，生怕她像上回一樣，說出些什麼倒楣不倒楣的奇怪預言。

牠微微抬頭看了我一眼，用一種很詫異的口氣回答：「妳說反了吧，莎拉，我來妳這，是等著聽妳傾訴的。

我有什麼好傾訴的？難道需要我把前一天的悲慘經歷再複述一遍嗎？而且是對著一隻貓？

我撇撇嘴：「我不知道該說什麼，而且，我還沒有適應能和妳對話這件事。」

西維亞很不屑地「哼」了一下：「幾千年前，你們人類的祖先在被貓和狗馴化後，還是懂得怎麼跟我們對話的。可是到了現在，唉，你們連和自己的同類都懶得交流，所以，妳不適應和我說話，這很正常。

我在心中不斷消化著她的話，我們的祖先曾經被貓和狗馴化過嗎？這也太離譜了吧！不過，她有一點說得倒很對，那就是人們越來越不喜歡互相傾訴。

我嚥了下口水：「妳講得沒錯，我們是有些冷淡，但是，很多人對動物說話，比如寵物主人對自己的寵物，並沒有指望對方能理解自己。」

「妳這麼認為，是因為妳從來沒有被動物收養過！」她似乎對我的回答很不滿，很高傲地「喵」了一聲後繼續說道：「我就是為這個才到妳這兒來的。

「妳說什麼？妳來這裡是為了什麼？」

「我來這裡，是為了收養妳。」

請繼續往下閱讀...

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 ▲▼ 圓神出版社《預言貓收養了我》

★本文經圓神出版社授權，摘自《預言貓收養了我》。
★讓幸福像一隻優雅從容的貓，無聲無息地靠近你……，原本人生順遂的她，一夕之間經歷男友不忠、父親破產、工作搞砸，並且家裡突然出現一隻貓，開口對她說：「我來這裡，是為了收養妳。」

關鍵字： 愛德華多．哈烏雷吉Eduardo Jáuregui阿比西尼亞貓西維亞

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