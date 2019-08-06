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情人節新任務　來六福村找「犀牛郎」2人入園只要999

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▲六福村優惠。（圖／六福村提供）

歡慶白犀牛寶寶滿月，六福村七夕套票兩人只要NT$999。（圖／六福村提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

全球犀牛瀕臨絕種，目前已被國際列為重點保育物種之一，莊福文教基金會與六福村攜手，自1979年開始飼養白犀牛，園區在這5年內共新添了5位成員，犀牛媽媽「阿珠」生下重達50公斤重的雄性白犀牛寶寶，在犀牛媽媽及動保團隊的細心呵護下，不到一個月已長成近百公斤，頭好壯壯，為全球犀牛繁育任務帶來喜訊。

目前世界正面臨犀牛生存保衛戰，根據國外研究資料統計，全球目前僅存5種犀牛，在世界各地平均每天有3隻犀牛遭到殺害，目前野生數量總計不到3萬隻，包括約1萬8000隻白犀牛、5,000隻處於南非及東非一帶的黑犀牛、約2500隻居於印度及尼泊爾的印度犀牛、少於80隻的蘇門答臘犀牛，以及僅存不到60隻的爪哇犀牛。莊福文教基金會長年的繁育努力，目前在六福村園區內共有21隻白犀牛，成果傲視亞洲，白犀牛的誕生喜訊也為台灣犀牛繁育史寫下新紀錄。

▲情人節新任務　來六福村找「犀牛郎」2人入園只要999。（圖／六福村提供）

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六福村喜迎瀕危雄性白犀牛寶寶 推系列歡慶活動。

▲情人節新任務　來六福村找「犀牛郎」2人入園只要999。（圖／六福村提供）

為歡慶犀牛小寶寶誕生，六福村也將舉辦系列活動，搭配即將來臨的8月7日的「七夕情人節」推出「入園優惠專案」，邀請情侶們到六福村見證犀牛愛的結晶--小小犀牛郎。只要在入園區前合照打卡，上傳FB或IG 打卡設定公開並加上hashtag『 #犀牛郎愛織女 』，經現場工作人員確認打卡內容無誤，即享有兩人入園優惠只要NT$999，象徵愛情長長久久。

另外，關西六福莊也推出慶祝活動，在8月7日到9月22日期間，歡迎住客組隊跟小犀牛比體重，只要單房住客的總重接近小犀牛的重量(正負2公斤內)，並將活動照片上傳FB或IG 打卡設定公開並加上hashtag『 #全村的犀望 』，就有機會獲得限額免費動物體驗，邀請大家一起來分享「阿珠」喜獲麟兒的喜悅。除了現場活動外，即將推出小犀牛命名活動，預計將於9月22日「世界犀牛日」公布，相關活動詳情請上六福村及關西六福莊官網查詢。

莊福文教基金會與六福村攜手成功繁育21隻白犀牛，成果享譽全球，約占全台數量70%，且木柵與壽山動物園都有向六福村交換繁殖的紀錄，近年更積極與國際接軌，連續3年舉辦響應922世界犀牛日活動，此外，於2016年號召保育志工前進南非，關注犀牛原生地並捐助當地犀牛孤兒院、並連續兩年與臺北市立動物園共同舉辦犀牛輔助生殖技術工作坊，邀請12國的動物專家齊聚一堂分享台灣的犀牛繁育經驗。

2017年推出全球唯一的「蘇丹犀望巴士」和小小犀牛保育員體驗課程，讓一般民眾透過深入犀牛棲息地及幫犀牛刷背等互動，喚起大家對犀牛保育的重視與支持。未來將持續規劃和國際野生動物保育機構、本土保育物種研究及復育單位合作，共同推動野生動物保育工作及宣導活動，持續致力推動生態保育及環境永續相關議題。

關鍵字： 六福村情人節

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