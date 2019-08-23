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貓咪隨地小便！5徵兆曝主子「受泌尿疾病殘害」...奴才快送醫

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▲▼貓咪泌尿疾病。（圖／毛起來提供）

圖、文／毛起來 MaoUp

貓貓最近怎麼老是亂尿尿？不但如此，尿尿時看起來很痛苦，而且還有頻尿的狀況，再加上神經緊繃，常動不動就炸毛生氣，到底是怎麼了？當心！貓貓可能正為泌尿疾病所苦。

貓咪泌尿系統疾病的5徵兆

1.頻尿但量少

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▲▼貓咪泌尿疾病。（圖／毛起來提供）

當貓頻跑廁所，但是尿量都很少的時候，就可能是泌尿系統出問題。發現貓有頻尿現象時，請盡速帶給獸醫師檢查，避免牠們的泌尿系統疾病或感染更加嚴重。


2.亂尿尿

▲▼貓咪泌尿疾病。（圖／毛起來提供）

貓亂尿尿的原因有兩大類，一類是噴尿坐記號，另一類則是不適當排尿，前者亂尿尿的尿量少，後者尿量多，當貓屬於「不適當排尿」時，有可能是因為泌尿疾病導致，飼主們發現貓亂尿尿的情況，千萬不要以為牠們只是在搗亂，貓貓們可能正受疾病所苦，快帶去給獸醫師檢查吧！

3.排尿時痛苦哀叫

▲▼貓咪泌尿疾病。（圖／毛起來提供）

貓是最重視「隱私」的動物，連排泄物都要仔細埋好，如果不是因為泌尿疾病，又怎麼會在自己破綻百出（上廁所）的時候發出哀鳴？如果貓在尿尿時喵喵叫，請趕緊帶給獸醫師檢查，千萬別忽視牠們的求救訊號。

4.常舔尿道口

▲▼貓咪泌尿疾病。（圖／毛起來提供）

一般時候，愛乾淨的貓貓舔尿道口是正常的，問題是舔的頻率太高，就可能是泌尿系統疾病的徵兆。

5.焦躁不安

▲▼貓咪泌尿疾病。（圖／毛起來提供）

貓焦躁不安的原因很多，包括環境變動導致的壓力、缺乏玩耍的神經緊繃等，而疾病（包括泌尿系統問題）也是導致貓焦躁的原因之一。關心貓咪情緒貓奴有責，若貓咪情緒緊繃，除了關心是否因為各種原因讓牠們壓力太大，也要特別注意牠們的身體健康，因為這也是貓泌尿疾病的徵兆之一。

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關鍵字： 毛起來 MaoUp貓健康寵物健康尿疾病

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