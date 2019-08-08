3汪爽吹冷氣住超智能狗屋！他聽萬人建議竟打造出「水濂洞」

▲3隻萌汪開心地待在「值班室」。（圖／翻攝自梨視頻，同下）

實習記者范芷菱／綜合報導

人住豪宅不稀奇，但你有看過狗住智能豪宅嗎？來自江蘇盱眙縣的周小帥幫自家3隻狗狗做了一間超豪華的狗屋，不僅屋內有冷氣、自動餵食器、小夜燈，屋頂還有自動水系統與防水功能。他表示，已經將狗狗視為家人，所以為牠們付出是值得的。

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▲怕狗狗被電到，於是在冷氣外加裝防護欄。

據《中國報》報導，其中一隻哈士奇經常「越獄」，即便主人把牆頭從1米高增加到了1.6米，還是無法阻止牠跑出去，所以周小帥起心動念，決定打造一個狗窩讓牠們不再亂跑，期間更與萬名網友討論該如何「裝潢」，最後果真做出一間超豪華的中式小別墅，「有人說狗窩不夠可愛，我就加了一隻小鴨子；有人說空調有電不安全，我就在外面加了防護欄；有人說還不夠智能，我就裝了一個自動餵食器。」

▲周小帥聽取網友建議，在小豪宅內設置自動餵食器。

為了因應夏天的炎熱天氣，周小帥還在屋頂上安裝了灑水器，讓狗屋變身為涼爽的「水濂洞」，並製作排水系統和本身就防水的狗窩。根據網友給的建議，他陸續增加了其他「家具」，像是防止晚上跌倒的小夜燈等等。

儘管有網友認為給狗狗安裝冷氣是在浪費錢，但周小帥表示，「也花不到1萬元（約新台幣4萬4千元），本身也沒有什麼興趣愛好，就是喜歡打打遊戲、養養貓養養狗。錢花在喜歡的事物上還是很值得的。」

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