ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

3汪爽吹冷氣住超智能狗屋！他聽萬人建議竟打造出「水濂洞」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲周小帥為家裡的3隻狗打造一座智能狗屋。（圖／翻攝自梨視頻）

▲3隻萌汪開心地待在「值班室」。（圖／翻攝自梨視頻，同下）

實習記者范芷菱／綜合報導

人住豪宅不稀奇，但你有看過狗住智能豪宅嗎？來自江蘇盱眙縣的周小帥幫自家3隻狗狗做了一間超豪華的狗屋，不僅屋內有冷氣、自動餵食器、小夜燈，屋頂還有自動水系統與防水功能。他表示，已經將狗狗視為家人，所以為牠們付出是值得的。

▲周小帥為家裡的3隻狗打造一座智能狗屋。（圖／翻攝自梨視頻）

請繼續往下閱讀...

▲怕狗狗被電到，於是在冷氣外加裝防護欄。

據《中國報》報導，其中一隻哈士奇經常「越獄」，即便主人把牆頭從1米高增加到了1.6米，還是無法阻止牠跑出去，所以周小帥起心動念，決定打造一個狗窩讓牠們不再亂跑，期間更與萬名網友討論該如何「裝潢」，最後果真做出一間超豪華的中式小別墅，「有人說狗窩不夠可愛，我就加了一隻小鴨子；有人說空調有電不安全，我就在外面加了防護欄；有人說還不夠智能，我就裝了一個自動餵食器。」

▲周小帥為家裡的3隻狗打造一座智能狗屋。（圖／翻攝自梨視頻）

▲周小帥聽取網友建議，在小豪宅內設置自動餵食器。

為了因應夏天的炎熱天氣，周小帥還在屋頂上安裝了灑水器，讓狗屋變身為涼爽的「水濂洞」，並製作排水系統和本身就防水的狗窩。根據網友給的建議，他陸續增加了其他「家具」，像是防止晚上跌倒的小夜燈等等。

儘管有網友認為給狗狗安裝冷氣是在浪費錢，但周小帥表示，「也花不到1萬元（約新台幣4萬4千元），本身也沒有什麼興趣愛好，就是喜歡打打遊戲、養養貓養養狗。錢花在喜歡的事物上還是很值得的。」

影片點此：

https://video.pearvideo.com/mp4/adshort/20190805/cont-1586358-14221690_adpkg-ad_hd.mp4

關鍵字： 智能狗屋豪宅江蘇盱眙冷氣排水系統

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

她為3汪造夢幻豪宅…坐擁花台、超大廳　網看呆：比我..

影／作夢叫名字！聲控小黑「M字開腿討摸」　閉眼狂搖..

福斯Polo智能特仕版83.8萬元上市　百萬內級距..

手機架鬆了！妻求救...隔天一看「木訥鐵工尪的浪漫..

超商驚見2隻鴨並肩巡邏！　店員被問到累「貼公告介紹..

怕又被丟掉！橘貓到了新家　眼睛一秒都不敢離開主人

主人跳湖假裝溺水…下秒汪捨命救援　讓他後悔到爆：不..

汪被騙去看牙醫走心！回程垮臉「含淚看窗外」　叫半天..

阿嬤幫顧！他出門吃飯...　回家發現喵寶竟變「油條..

孤獨最高境界！邊緣柴「自丟自撿」來回跑10趟　7千..

交個朋友？萌貓輕碰爪逼近示好　傲嬌汪耍矜持「扭頭不..

喵星人躺「新台幣枕」超熟睡...　夢中與奴才聊天！..

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自..

二哈打掃魂上身「狂舔玻璃門」網笑：上輩子一定是家庭..

超暖主子！2喵鑽抽風機洞口監視　上廁所遭「探頭關心..

邪教儀式？他搬出「市場必備神器」接上插頭...秒吸..

白柴睡覺無辜被send tree pay！　厚實雙..

2金隔窗望外心疼球球淋雨！　轉頭淚眼看媽：可以救它..

拜別時刻...柴「愛意噴發」卡位　新娘笑場：還我眼..

萌貴賓變鬧鐘使出甜蜜舔臉攻擊　爸熟睡叫不醒...網..

3汪爽吹冷氣住超智能狗屋！他聽萬人建議竟打造出「水..

聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

廚房餅乾少4塊！哈士奇打哈欠裝傻...巨大證物早就..

主子玩條狀物...細看是「三角頭毒蛇」！　爸嚇壞上..

幼犬「後腿交叉」欣賞門外暴雨...可愛背影萌暈網：..

奴才手癢拔聖上屁毛...牠臉超臭「死亡之瞪」　網狂..

出生1天就被撿回家！　米克斯2歲還要「吸奶瓶」寶寶..

標貴衝刺迎接「下秒直接拆家」　網友笑瘋：爸爸才是罪..

幫媽試穿！波妞變「性感俏護士」　網見小褲褲羞翻：不..

七夕差點氣死！近5千元耳機被柴咬到「骨肉分離」　網..

地震！男友急搖醒她「戴帽撐傘」護送下樓　丫頭感動問..

八八風災十年了...陳其邁：我們一起走在回家的路上..

不斷更新／利奇馬強襲北部6縣市放颱風假！　全台9日..

「該繼續or放棄？」愛情中…這4件事「超沒意義」卻..

快訊／本島最後一個！苗栗縣府終於決定了　9日「上班..

影／女信徒「掀衣裸胸」祭改！道士「拿香＋唸經」狂揉..

高榮南院攜手成大醫院合作　民眾就醫省時便利更優質

木已成洲CP甜蜜合體！《奈何BOSS 2》正式開機..

暴打舊愛隔半年…蔣勁夫認愛了！　新女友「真實樣貌」..

在高鐵車站遇見國樂團　旅客近距離感受悠揚音律

寵物動物熱門新聞

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

主人跳湖裝溺水　下秒汪捨命救援

汪被騙去看牙醫　淚眼看窗不理媽

嬤幫顧！回家發現喵變「壽司捲」

邊緣柴自己玩球　網友看了好想哭

牠坐車籃被誤認小貓　一轉頭萌翻

收容所任選！男童堅定要10歲老..

通報家貓受困　發現短尾貓秒變臉

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

法羅群島血色獵鯨　開膛母胎取子

癱瘓臘腸遭棄　拖前腳找食物保兒

法鬥飛奔屋頂墜6樓　撞碎車天窗

31歲喵還超靈活　奴才曝喝水怪..

讀者迴響

熱門新聞

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

主人跳湖裝溺水　下秒汪捨命救援

汪被騙去看牙醫　淚眼看窗不理媽

嬤幫顧！回家發現喵變「壽司捲」

邊緣柴自己玩球　網友看了好想哭

牠坐車籃被誤認小貓　一轉頭萌翻

收容所任選！男童堅定要10歲老..

通報家貓受困　發現短尾貓秒變臉

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

法羅群島血色獵鯨　開膛母胎取子

癱瘓臘腸遭棄　拖前腳找食物保兒

法鬥飛奔屋頂墜6樓　撞碎車天窗

31歲喵還超靈活　奴才曝喝水怪..

把你變公主！歐告全身磁鐵眼神死

最新影片

更多

交個朋友？萌貓輕碰爪逼近示好　傲嬌汪耍矜持「扭頭不理」：走開！

喵星人躺「新台幣枕」超熟睡...　夢中與奴才聊天！網：工讀生出來

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

二哈打掃魂上身「狂舔玻璃門」網笑：上輩子一定是家庭主婦

超暖主子！2喵鑽抽風機洞口監視　上廁所遭「探頭關心」媽：不需要

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面