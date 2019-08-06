北市加強推廣寵物外出防護法　「公共場所沒牽繩」最少罰2千

▲狗狗未繫上牽繩受到驚嚇容易導致意外發生。（圖／台北市動保處提供，下同）



記者闕雁琳／綜合報導

台北市動保處加強宣導寵物外出防護法規，派遣8名查人員不定期會在12個行政區進行宣導和稽查取締，常聽到許多飼主努力捍衛愛犬自由的言論，但每年接獲多起遛狗未繫牽繩，導致犬隻受驚逃竄後意外身亡的悲劇，為了保護用路人和寵物安全，動保處將加強取締，若是在公共場所未幫愛犬繫上牽繩，最少可罰2千元。

「我家狗狗很乖，牠不會咬人，而且我一叫就會回來」、「牠是膽小狗，只敢黏在我腳邊」，許多飼主常以對愛犬的既定印象，來決定是否幫牠們綁上牽繩，事實上，危險發生時，狗狗容易緊張或受到驚嚇，所做出的舉動是無法預測的，因此更需要用牽繩保護牠們的安全，避免在情急時愛犬亂跑受傷。

請繼續往下閱讀...

▲飼主帶愛犬到公共場所務必繫上牽繩，保護用路人和愛犬。



（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

動保處表示，雖能體會大家想讓犬隻自由奔跑的心情，但在車水馬龍的臺北市區，仍應替犬隻繫上牽繩，若犬隻不習慣使用牽繩，建議可嘗試使用市售伸縮牽繩，讓毛孩開心跑跳時多一份保障；除了以防護措施確保寵物安全外，希望飼主也能體諒怕狗民眾的心情，避免人狗間的衝突壞了市民朋友與寵物散步的好心情。

▲動保處宣導繫上牽繩的重要。



考量民眾想讓愛犬自由奔跑的需求，本市現已設有5處可供市民帶犬隻免繫鍊活動的狗運動公園或狗活動區，分別為迎風狗運動公園、潭美毛寶貝快樂公園、華山公園狗活動區、萬興狗活動區，及至善公園(福林)狗狗活動區，歡迎帶犬隻前往盡情奔跑。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





動保處強調，依據臺北市動物保護自治條例規定，應替犬隻繫上牽繩，或提供其他適當防護措施如牽繩、寵物推車、運輸籠或寵物揹帶，否則將依規定處新臺幣2,000至10,000元罰鍰，為了保障市民及動物安全，將持續針對遛狗未繫牽繩、未採取防護措施等行為進行宣導及執法，今(108)年截至6月份已有30位飼主因未遵守相關法規受罰，請市民朋友切勿以身試法。

更多精彩影音：