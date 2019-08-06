ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

北市加強推廣寵物外出防護法　「公共場所沒牽繩」最少罰2千

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼北市加強推廣寵物外出防護法　公共場所沒牽繩至少罰2千。（圖／台北市動保處提供）

▲狗狗未繫上牽繩受到驚嚇容易導致意外發生。（圖／台北市動保處提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

台北市動保處加強宣導寵物外出防護法規，派遣8名查人員不定期會在12個行政區進行宣導和稽查取締，常聽到許多飼主努力捍衛愛犬自由的言論，但每年接獲多起遛狗未繫牽繩，導致犬隻受驚逃竄後意外身亡的悲劇，為了保護用路人和寵物安全，動保處將加強取締，若是在公共場所未幫愛犬繫上牽繩，最少可罰2千元。

「我家狗狗很乖，牠不會咬人，而且我一叫就會回來」、「牠是膽小狗，只敢黏在我腳邊」，許多飼主常以對愛犬的既定印象，來決定是否幫牠們綁上牽繩，事實上，危險發生時，狗狗容易緊張或受到驚嚇，所做出的舉動是無法預測的，因此更需要用牽繩保護牠們的安全，避免在情急時愛犬亂跑受傷。

請繼續往下閱讀...

▲▼北市加強推廣寵物外出防護法　公共場所沒牽繩至少罰2千。（圖／台北市動保處提供）

▲飼主帶愛犬到公共場所務必繫上牽繩，保護用路人和愛犬。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

動保處表示，雖能體會大家想讓犬隻自由奔跑的心情，但在車水馬龍的臺北市區，仍應替犬隻繫上牽繩，若犬隻不習慣使用牽繩，建議可嘗試使用市售伸縮牽繩，讓毛孩開心跑跳時多一份保障；除了以防護措施確保寵物安全外，希望飼主也能體諒怕狗民眾的心情，避免人狗間的衝突壞了市民朋友與寵物散步的好心情。

▲▼北市加強推廣寵物外出防護法　公共場所沒牽繩至少罰2千。（圖／台北市動保處提供）

▲動保處宣導繫上牽繩的重要。

考量民眾想讓愛犬自由奔跑的需求，本市現已設有5處可供市民帶犬隻免繫鍊活動的狗運動公園或狗活動區，分別為迎風狗運動公園、潭美毛寶貝快樂公園、華山公園狗活動區、萬興狗活動區，及至善公園(福林)狗狗活動區，歡迎帶犬隻前往盡情奔跑。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼北市加強推廣寵物外出防護法　公共場所沒牽繩至少罰2千。（圖／台北市動保處提供）

動保處強調，依據臺北市動物保護自治條例規定，應替犬隻繫上牽繩，或提供其他適當防護措施如牽繩、寵物推車、運輸籠或寵物揹帶，否則將依規定處新臺幣2,000至10,000元罰鍰，為了保障市民及動物安全，將持續針對遛狗未繫牽繩、未採取防護措施等行為進行宣導及執法，今(108)年截至6月份已有30位飼主因未遵守相關法規受罰，請市民朋友切勿以身試法。

更多精彩影音：

關鍵字： 寵物遛狗牽繩台北市動保處取締

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狼勒？粗線條狗爸追上街「倒頭栽拎奶汪回家」　網友全..

牽繩在身上..哈士奇雙眼遭挖　獨自趴雨中想哭卻沒了..

騎車待轉看到貓「吹個口哨就跑過來」　載回家後養成巨..

狗狗聽不懂指令遭退養5次　直到遇見新媽才知道大家都..

以為家貓受困屋頂！　警察見「2特徵」嚇壞戴手套：這..

鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩..

黑衣哥德女帶「超狂寵物」搭地鐵　沒人敢坐她旁邊

2師傅「床下翻修」一整天...兩貓監工偷懶　最懶團..

影／「大象～我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉..

影／怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一..

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：..

有隱藏開關！輕撥「鬍鬚」秒啟動 萌貓張嘴露出超Q小..

浪浪別哭-你的一不小心 就有可能讓你的毛孩變成浪浪

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水後 CPR怎麼做..

柴可兔斯貓-家裡地位怎麼排？從睡覺就看的出來

Jessica Law羅明嘉-最具爭議性話題 烏..

《倉鼠人》石虎不由保育員大量繁殖的真正原因！請石虎..

好味小姐-【貓日常】忍不住想狂搓米香！說好的冷靜呢..

寵物訓練師-一隻很Chill的貓 喜歡剪指甲跟搭電..

外星柴突「爆咬牽繩」碎念一波　下秒裝沒事...繼續..

覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓..

北市加強推廣寵物外出防護法　「公共場所沒牽繩」最少..

才剛洗好澡！阿金淚眼看心愛球球淋雨　開門笑臉衝出換..

爺爺陪汪吊點滴溫柔哄　網友看到旁邊「4個字」笑出來

狗跳車斗躲37度高溫反被吊死　飼主正在吹冷氣辦棄養..

操場半夜傳嘶嘶聲…照明燈狂閃　警方急搜索一看好害羞

媽說可以領養任何動物　男童堅定選擇10歲胖橘貓：我..

法國老爹變身「鳥人」　架輕航機「與雁同行」…助遷徙..

化身狗牌好神拖？小白被大雨淋濕　狂「蹭地毯」擦乾身..

情人節新任務　來六福村找「犀牛郎」2人入園只要99..

美魔女「下面變菜瓜布」！　全因「老公冷血1句話」：..

老司機帶路！花蓮4大情侶約會玩法　在歐風莊園豪華露..

神秘暗黑「榴槤比薩」！勇者親自品嚐狂讚「料多爆漿」..

林志玲「5招」養出盛世美貌　只喝溫水就有一半女生做..

野生KID現身東區「臉圓一圈」　入伍4個月爆復胖！

比丘尼成熱門直播主　費玉清姊姊現身北檢「化違建官符..

老公有小三！她想「那邊變緊」...狂整6次被嫌爆　..

4歲女童幼兒園內溺水「昏迷指數剩3」　泳池違建竟躲..

新亮點產業！鏡頭與人臉辨識的感測器廠需求大增　不畏..

不斷更新／恰恰生日首打席敲安　3局結束桃猿1：1兄..

寵物動物熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

吹口哨貓就跑來　收編養成巨飯糰

聾犬因為「聽不懂」指令被退5次

通報家貓受困　發現短尾貓秒變臉

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

聽到孩子呼救！大象幫忙撿回帽子

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

柴柴剃完毛爸驚呆　這土狗是誰？

把你變公主！歐告全身磁鐵眼神死

爸整黑妞出門4次　牠快精神分裂

九份小狗吐舌睡翻　超多遊客搶拍

讀者迴響

熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

吹口哨貓就跑來　收編養成巨飯糰

聾犬因為「聽不懂」指令被退5次

通報家貓受困　發現短尾貓秒變臉

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

聽到孩子呼救！大象幫忙撿回帽子

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

柴柴剃完毛爸驚呆　這土狗是誰？

把你變公主！歐告全身磁鐵眼神死

爸整黑妞出門4次　牠快精神分裂

九份小狗吐舌睡翻　超多遊客搶拍

剽悍汪面露驚恐　網低頭一看懂了

最新影片

更多

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：我的玩具呢？

有隱藏開關！輕撥「鬍鬚」秒啟動 萌貓張嘴露出超Q小虎牙融化網

浪浪別哭-你的一不小心 就有可能讓你的毛孩變成浪浪

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水後 CPR怎麼做？

柴可兔斯貓-家裡地位怎麼排？從睡覺就看的出來

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面