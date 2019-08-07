天真汪被棄養「綁路樹曝曬」等死　見路人竟擠出最後力氣燦笑

▲Pesci被人綁在樹上，要不是有人發現，可能小命不保。（圖／翻攝自Facebook／New York State Police）

記者詹筠怡／綜合報導

一群道路工人近日在美國紐約Dutchess地區的高速公路上撿垃圾時，聽到了一陣吠叫聲，循著聲響一看，才發現有一隻狗狗獨自待在人跡罕至的角落，疑似遭人惡意棄養，讓一行人看了相當心痛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在遠離高速公路的樹林深處，有一隻狗狗被綁在一棵樹上，當時氣溫很高，沒人知道牠在那裡待了多久，只知道牠求生意志強烈；因為當他們一行人出現，這隻狗狗仍用最後一絲力氣擠出最燦爛的微笑。

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▲Pesci明明被人類棄養，看到路人經過，還是笑得很開心。



事後，狗狗被Dutchess SPCA救援，取名叫「Pesci」。現在牠不僅是大家的開心果，深受喜愛，而且每個人見過牠後，都難以相信有人會棄養這麼善良的狗狗，好在Pesci生性樂觀，並沒有因為主人棄養而對人類失去信心。

Dutchess SPCA指出，除了有點小脫水之外，Pesci一切健康，現在也得到許多愛與關注。牠的故事曝光後，也湧入許多支持，有人大罵飼主沒良心「在這種地方丟狗，根本就是擺明不想讓任何人輕易找到牠。」更多的則是洽詢是否能認養Pesci。

如今Pesci大難不死，終於迎來幸福快樂的日子。

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▲Pesci喜歡每個牠遇到的人。