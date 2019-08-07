素食女尾隨屠宰車…下秒竟掉一隻小豬　她狂喜：老天聽見我祈禱

▲莉莎撿到一隻從屠宰車掉下來的小豬，最終決定將牠帶回家照顧。（圖／翻攝自Facebook／PA Real Life）

記者詹筠怡／綜合報導

素食主義者堅信「殺生是不道德的」，所以除了自己不吃肉，也會鼓吹周邊親友認同他們的理念。不過，對同樣身為素食主義者的莉莎（Lisa Buck）而言，這次的奇遇宛如天啓，因為這是她與另一個生命的美好相遇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

48歲的莉莎來自英國諾福克郡，是非常積極的素食主義者。有一天，她開著車在路上，發現前方的卡車裝滿了豬隻，立刻意識到那是一輛要開往屠宰場的卡車，當下不禁悲從中來，一路尾隨不停禱告，不料下一秒卻發生奇妙的事。

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▲吃素的莉莎認為，這是老天聽見了她的禱告。（圖／翻攝自Facebook／PA Real Life）



當時，一隻小豬突然從這輛擁擠的卡車上掉了下來，莉莎趕緊停車，把小豬帶上車。她相信，是老天爺聽見了她的祈禱，要她把小豬帶回家照顧，幸好家裡也有足夠的空間可以飼養牠，所以她將小豬取名叫佩姬（Peggy）。

莉莎表示，佩姬才2個月大，體型甚至比她的狗小了一號，但她很清楚佩姬不會永遠這麼小隻，所以她已經做好心理準備。她說，佩姬最喜歡待在客廳，或是快樂地待在毯子裡面，這是牠原本不太可能享受到的家庭生活。

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