貴賓睡醒被棉被搧風　秒變角頭版「炸毛羊駝」斜眼怨視

▲毛毛被棉被搧到風，隨即氣噗噗。（圖／臉書粉專「毛毛羊」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

惹得我整個不爽了！台北市這隻12歲大的貴賓狗「毛毛」個性神經質，這天牠早上賴床，被姊姊折棉被的風觸動「暴怒機關」，隨即默默起身，斜著眼怒瞪，一頭亂毛配上極為不爽的表情，讓牠看起來就像是隻傲嬌的小羊駝。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

興許是因為年紀大了，後腿又開過刀，毛毛變得敏感又易怒，平常任何風吹草動都會引發牠的警覺心。毛毛的姊姊接受《ETtoday寵物雲》採訪時也表示，毛毛對觸覺特別敏感，若在家被電風扇吹到，也會立馬暴怒、作勢要咬人。

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▲毛毛的外型像隻小羊。

姊姊每天和毛毛共枕眠，早上起床折棉被時，都會刻意找遠一點的地方，避免驚擾「小太后」，這天卻因為太忙，一不注意就讓折被子的風搧到毛孩了。毛毛一被吵醒，立即敏捷地起身，蜷縮在床角發怒盯視，後來看見姊姊一臉知錯的表情，又安心地繼續睡回籠覺。

事實上，毛毛親貓、親狗，在外遇到美容師、醫生時配合度都很高，生氣時只要有食物安撫就變回溫順小羊。不過姊姊看毛毛平常實在太容易暴怒，也怕牠年紀大了心臟會受影響，先前曾帶去照超音波做檢查，「後來證明牠心臟很好，平常只是特別愛把氣都撒在我身上，連對到眼都能不爽！」

▲毛毛對貓咪「噗噗」很友愛。

網友們看到毛毛起床氣的照片，紛紛留言，「好可愛！好像羊」、「被瞪了XD」、「小小鹿～你媽媽把你吵醒啦？」、「牠的眼神有角頭味⋯」、「瞪妳喔！給我小心點」、「被白眼了」、「妳惹到角頭羊了」、「下次折被子，請不要在毛毛休息時折，知道嗎？」、「那個臉真是超怨的！需要立馬道歉的那種」、「咖啡色的羊咩咩」、「抱緊處理」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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