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父女一張睡照秒認證「親生的」　上千網笑翻：果然是前世情人

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柴柴一張睡照秒認證「是親生的」。（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

▲這......果然是親生的阿！！！（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

毛孩和主人在一起生活久了，常常會被互相感染越來越像，不過這2隻柴柴跟爸爸的同步率實在高得嚇人！馬麻Min Fang Yu日前在臉書PO出一張有趣的照片，畫面中是爸拔和2位柴女兒一起睡覺的模樣，沒想到不到一日就湧入上千名網友按讚，許多人紛紛驚呼，「孩子不能偷生！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻Min Fang Yu在寵物社團「有點毛毛的」分享一張照片並註解說，「你們父女三個是在...」。照片中可以看到，爸爸和柴柴們一起躺在床上睡覺，而且居然連睡姿都一模一樣！只見他們三位都呈側躺的睡姿，腳還微微地彎曲，完美呈現出「一家人」的甜蜜模樣。

請繼續往下閱讀...

▲柴犬-豆芽菜有橘子。（圖／粉專柴犬-豆芽菜有橘子授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲吃貨兩姊妹也常充當網美。

▲為了吃早餐！長腿柴「搭橋樑」饋爸爸腿：分我吃一口啦～（圖／粉專《柴犬-豆芽菜有橘子》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲為了吃好料的，柴柴橘子不惜出賣色相。

照片在網路上曝光後，許多人看到都紛紛留言笑說，「有什麼樣的爸爸就有什麼樣的女兒」、「怎麼好像某種邪教儀式」、「排排睡」、「哈哈哈太可愛了」、「躺好躺滿」、「古裝劇裡面演的，這是在運功」、「親生的無誤」、「看起來麻麻又被排擠了」、「用動作表示 我們是拔拔生的」、「排隊睡覺是怎樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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開動囉！貪吃柴大啖「整盤荷包蛋」　媽高分貝崩潰：留點給我們～

為了吃早餐！長腿柴「搭橋樑」饋爸爸腿：分我吃一口啦～

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關鍵字： Min Fang Yu柴犬有點毛毛的橘子柴柴

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

安全帽=粗企玩！柴聽台語關鍵字　秒起身徘徊門口：快點去兜風惹

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