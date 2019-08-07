父女一張睡照秒認證「親生的」　上千網笑翻：果然是前世情人

▲這......果然是親生的阿！！！（圖／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

毛孩和主人在一起生活久了，常常會被互相感染越來越像，不過這2隻柴柴跟爸爸的同步率實在高得嚇人！馬麻Min Fang Yu日前在臉書PO出一張有趣的照片，畫面中是爸拔和2位柴女兒一起睡覺的模樣，沒想到不到一日就湧入上千名網友按讚，許多人紛紛驚呼，「孩子不能偷生！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻Min Fang Yu在寵物社團「有點毛毛的」分享一張照片並註解說，「你們父女三個是在...」。照片中可以看到，爸爸和柴柴們一起躺在床上睡覺，而且居然連睡姿都一模一樣！只見他們三位都呈側躺的睡姿，腳還微微地彎曲，完美呈現出「一家人」的甜蜜模樣。

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▲吃貨兩姊妹也常充當網美。



▲為了吃好料的，柴柴橘子不惜出賣色相。



照片在網路上曝光後，許多人看到都紛紛留言笑說，「有什麼樣的爸爸就有什麼樣的女兒」、「怎麼好像某種邪教儀式」、「排排睡」、「哈哈哈太可愛了」、「躺好躺滿」、「古裝劇裡面演的，這是在運功」、「親生的無誤」、「看起來麻麻又被排擠了」、「用動作表示 我們是拔拔生的」、「排隊睡覺是怎樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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