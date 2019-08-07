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主子探頭照太美　媽想重溫卻反被「鬥雞眼ET」嚇到嘴歪

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▲主子躲貓貓，意外讓正統的貓星人曝光。（圖／Instagram／@_bearbobo授權提供，下同）

▲主子躲貓貓，意外讓正統的貓星人曝光。（圖／Instagram／@_bearbobo授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這是什麼物種？高雄市這隻將滿1歲的貓咪「陳啵啵」平時愛玩捉迷藏，從牆角、衣櫃探出頭時模樣相當萌，這天牠知道自己躲起來被抓到了，立刻想把頭縮回去，意外讓姊姊收藏到牠崩壞的一面。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

姊姊接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，陳啵啵在家爬上爬下，很愛躲起來跟人玩，被拍照時也不會躲鏡頭，配合度很高，某天曾無意間拍到牠從衣櫃探頭的超萌畫面，從此每當牠躲起來，都會想拿起相機偷拍，「這天剛好在地上撿東西，陳啵啵見到我就衝來抱頭撒嬌，隨即又躲回角落，才讓我拍到詭異畫面。」

請繼續往下閱讀...

▲陳啵啵從衣櫃探出頭，被奴才收錄到超萌畫面。

▲陳啵啵從衣櫃探出頭，被奴才收錄到超萌畫面。

這次主子從牆邊探頭，和姊姊互視後，知道自己被發現了，又想躲回去，牠露出的半臉隨著瓷磚牆面映出清晰倒影，赫然變為鬥雞眼又噘著嘴的「正港喵星人」，讓姊姊覺得十分有趣。

因為家裡還有隻狗哥哥「陳大雄」，日子一久陳啵啵行為變得像狗，不但能聽懂坐下、換手的指令，平常更是喜歡外出，洗澡、剪指甲都像天使一樣乖，不過牠的個性也像小狗狗一樣調皮，待在家裡經常有新奇的舉動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲陳啵啵的臉有一種厭世感。

▲陳啵啵的臉有一種厭世感。

網友們看到陳啵啵的崩壞照，紛紛留言，「笑噴了，真的變喵星人」、「笑死了XD」、「怪口怕的XD」、「謎樣生物」、「獨眼貓貓」、「喵星人終於露出真面目～」、「其實蠻可愛的啊」、「抓錯角度XD」、「農曆七月不要這樣哈哈哈」、「想起以前都在魚缸玩這種對稱遊戲」、「怎麼有種草泥馬的Feel」。

▲貴賓狗「陳大雄」和陳啵啵很喜歡出遊。

▲貴賓狗「陳大雄」和陳啵啵很喜歡出遊。

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關鍵字： 毛孩貓照片喵星人

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