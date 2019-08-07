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貓媽仰肚攤手「佛系餵奶」　小幼幼狂扯肚皮...精氣神吸光了

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

要喝的自己來！住在台南的貓媽媽「小虎斑」這天知道餵奶時間到了，隨即癱躺在籠子邊，仰著肚子、張開雙手，等小毛頭簇擁而上，牠的肚皮被左右拉扯，似乎覺得很不舒暢，臉上寫滿了不甘願，卻乖乖躺在原地就範。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

事實上，小虎斑才1歲就當了媽媽，起初流浪在外，很乖很親人。飼主「養樂多雞蛋糕女孩」不忍心浪貓在外風吹日曬，因而決定收編，帶去結紮時才發現牠早已有身孕，「第一次養貓就收編了兩隻孕貓，總共生下7隻貓，家裡一口氣多了9位毛成員，讓我當時蠻無助的。」

▲貓媽媽佛系餵奶。（圖／飼主養樂多雞蛋糕女孩授權提供，下同）

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▲貓媽媽佛系餵奶。（圖／飼主養樂多雞蛋糕女孩授權提供，下同）

初次成為奴才就收編了這麼多隻貓，家裡突然變得很熱鬧，養樂多雞蛋糕女孩起初充滿擔憂，生怕自己照顧不周，所幸主子大多親人溫順，也很愛撒嬌，「其中幾隻新生貓感染貓口炎，也有感染到貓瘟的，現在為了給牠們更多的愛，我沒日沒夜的照顧牠們，也比以前更認真賺錢，一想到自己付出努力，就能給予牠們更好的生活，心裡變得踏實不少。」

兩隻貓媽媽平時分別替孩子餵奶，如果其中一隻生病了，另一隻就得當代打餵七個毛孩，形成很熱鬧的局面。興許是因為餵奶時，肚皮常會被扯來扯去，小虎斑經常大字形癱倒在地，無奈地攤開手，被孩子們吸奶時不斷大口呼吸，就像是很疲憊一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲兩隻貓媽媽懷孕後被收編。

▲兩隻貓媽媽懷孕後被收編。

▲貓媽媽們的放飯時間固定。

▲貓媽媽們的放飯時間固定。

在影片的右上方可以看到，有隻小貓在鐵籠內不斷叫喊，像是餓到了極點，引起不少網友注意。為此，養樂多雞蛋糕女孩也表示，籠子是作為外出用途，沒有刻意把小貓關在裡面，「那隻小貓比較愛玩，爬進籠子裡卻出不來，後來也把牠拉出來了。」

養樂多雞蛋糕女孩看著家中毛孩們幸福的模樣，同時希望民眾能更關懷浪浪，適時給牠們一個屋簷、一份溫飽。小虎斑充滿厭世感的餵奶影片引來網友留言，「心不甘情不願」、「懷疑貓生」、「很累嗎」、「我是個沒有感情的餵奶工具⋯⋯」、「難以想像！可能這姿勢餵累了可以直接闔眼入睡吧。」、「做媽是很辛苦的啊」、「牠的呼吸好有戲」、「生無可戀」、「老娘的精氣神都沒啦」。

▲突然增加9名成員，讓飼主覺得家裡熱鬧不少。

▲突然增加9名成員，讓飼主覺得家裡熱鬧不少。

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關鍵字： 毛孩幼貓奶貓虎斑貓

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