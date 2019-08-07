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單身狗也有春天！12點一過牠揪好友「沙發激情」　情人節的夜晚超滿足

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記者吳鎮良／採訪報導

誰說單身就不能過情人節！桃園市的飼主Amanda Wang這晚在床上休息時，突然聽到身旁有些磨擦的聲音，轉頭一看，原來是愛犬「BONJOUR」把最愛的抱枕娃娃抓到沙發上「歡渡情人節」。不知所措的馬麻將影片錄下後分享到臉書，意外引發網友熱烈討論，不少人留言笑說，「今天情人節，就不要打斷牠了吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Amanda Wang深夜12點左右在寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解說，「如何面對小屁孩在旁邊做羞羞的事？新手媽媽很害羞，不知道該打斷牠還是該喊加油」。畫面中，BONJOUR雙手抱緊長頸鹿，下體不停地向前撞；只見牠全程咬著好朋友的脖子，中間還一度舒服到閉上眼，似乎在這個情人節的夜晚過得相當滿足。

牠揪好友過情人節，激情完超滿足。（圖／有點毛毛的／飼主Amanda Wang提供）

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▲毛孩子「BONJOUR」在情人節的夜晚，和好朋友在沙發上激情。（圖／有點毛毛的／飼主Amanda Wang提供，下同）

牠揪好友過情人節，激情完超滿足。（圖／有點毛毛的／飼主Amanda Wang提供）

▲長頸鹿是BONJOUR最愛的娃娃。

目前8個月大的BONJOUR是位可愛的小男生，個性聰明又愛撒嬌的牠，第一天到家時就會握手的指令，而且每晚都要和馬麻睡在一起。飼主Amanda Wang表示，「我從牠還是小奶狗就領養回來了，應該是瑪爾混到梗犬，醫生也說牠梗的基因超強大！」

關於那晚BONJOUR和「好友」激情的事情，馬麻當下也緊張的詢問醫生，「牠是不是性早熟？」對此，醫生也回覆，「應該不是，有可能是牠覺得自己的地位比較高，不用擔心。」值得一提的是，那晚BONJOUR發洩完之後，還去把玩具搬到床上要跟主人玩，連馬麻都忍不住說，「這小子體力很好～」

牠揪好友過情人節，激情完超滿足。（圖／有點毛毛的／飼主Amanda Wang提供）

▲▼聰明又愛撒嬌的BONJOUR，第一天到家時就會握手的指令，而且每晚都要和馬麻睡在一起。

牠揪好友過情人節，激情完超滿足。（圖／有點毛毛的／飼主Amanda Wang提供）

這段影片在網路上曝光後，吸引許多網友們熱議，不少人都紛紛留言笑說，「會生小長頸鹿嗎？（好期待）」、「嗯，事後要清理...」、「在做腰力運動」、「習慣就好，本能行為」另外，也有人提到結紮的問題，對此飼主也表示，「有計劃要帶去結紮，而且是必須的～因為目前牠有隱睪症，醫生建議等到一歲，如果沒改善就得去當公公了（我每天都給蛋蛋精神喊話～跟神經病沒兩樣...呵呵）」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： Amanda Wang狗狗有點毛毛的情人節

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