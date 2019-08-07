孤獨最高境界！邊緣柴「自丟自撿」來回跑10趟　7千人看了好想哭

記者吳鎮良／採訪報導

如果將孤獨列分成等級表，下面這隻柴柴的行為應該有幾分呢？飼主張順德這天帶著愛犬「阿嚕米」來公園玩耍，沒想到現場卻一個人也沒有，不過柴柴牠一點也不在乎，獨自把球從溜滑梯上滾下去，下秒再狂奔去接球，來回玩了10趟以上，自己一個也能玩得不亦樂乎！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主張順德日前在寵物社團PO出一段影片並註解，「孤單狗，自己丟球自己撿。」畫面中可以看到，阿嚕米把球穩穩地放在溜滑梯上，接著鬆口後讓球自然地滾下去；只見牠下秒立刻跑去追球，咬到之後又屁屁狂搖的走上樓梯，最後一共重複了10趟以上。

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▲柴柴自己一個人也可以玩得超嗨！（圖／飼主張順德提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲阿嚕米特別喜歡找女生玩。



今年4歲的阿嚕米是位帥氣的柴柴小男生，個性憨厚的牠活潑又愛玩，而且很會享受生活，是爸拔生活中的「開心果」；此外，牠還很喜歡找女生玩。飼主張順德表示，「牠經常挑女學生的裙子尿尿，鞋子也是！印象最深刻的應該是有位女性在樓梯上坐著，然後她的名牌包放在旁邊，阿嚕米竟然走過去朝著名牌包尿尿，害我一直跟對方道歉。」

這段邊緣柴柴自己玩的影片在網路上曝光後，不到一日就累積7千多個按讚數，網友紛紛留言表示，「怎麼那麼可愛啦」、「你開到自動模式了」、「爬樓梯腳腳好可愛」、「太讓人驚訝了」、「很會自己找樂子」、「太聰明了啦！」、「好獨立的孩子啊」、「看著看著就哭了，邊緣如我」、「感覺有點...孤單」。

▲阿嚕米的個性活潑又愛玩。



另外，也有許多人羨慕的說，「果然別人的狗不會讓我失望」、「哇，奴才在旁邊看就好」、「真是聰明，還知道球要放溜梯，自己跑階梯」、「帶牠出門很輕鬆」、「這是傳說中的天使柴」、「很會自嗨耶」、「好乖的孩子..自己也可以玩得很開心」、「希望我家的也可以這麼乖自己玩」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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