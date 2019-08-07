「走失貓咪霸凌我家的狗」她PO文找主人　網笑：以為汪汪是撿來的

▲走失的貓咪，竟然反客為主霸凌狗狗。（影／網友陳小柔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

近日有民眾將走失的貓咪帶到網友陳小柔任職的動物醫院，由於掃描不到晶片，決定先帶回家暫時安置，沒想到主子一進門就翹著尾巴到處閒晃，悠哉地在沙發翻滾，不僅如此，還出拳猛揮臘腸狗「摩卡」，讓她見狀哭笑不得地說，「囂張的小貓，竟然霸凌我家的狗狗。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲喵：看我的降龍18掌！

陳小柔表示，一般小貓到陌生環境會警戒害怕，但牠完全不怕生，家中的孩子也可以抱著玩，「那天我看到喵老大使出降龍18掌來壓制摩卡，完全不懂得敬老尊賢，好在摩卡不跟小屁貓計較，反而搖尾巴盡責地陪玩。」現在，一貓一狗像朋友般相處，每天在家追逐奔跑，累了就睡在彼此身邊，完全看不出貓咪是來暫住的。

▲根本就是家人XD！

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」許多網友看貓狗相處融洽，紛紛直呼「可以收編了！」陳小柔表示，已在各大社團PO文尋找主人，貓咪看起來不像一般米克斯，擔心原飼主會著急，如果一直沒有下落，就留下來收邊當二寶。

▲一貓一狗像朋友般相處，每天形影不離膩在一起。

網友留言笑說，「狗心想：這貓怕是瘋了」、「趕廟公的概念」、「這孩子簡直過動兒哈哈」、「牠們是失散多年的好朋友吧，玩的好開心」、「太可愛了，我看了10遍」、「根本當自己家」、「怎麼覺得狗才是撿來的哈哈」、「不可抵擋的適應。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲如果有走失長相相似的貓咪可以臉書私訊網友「陳小柔」。

▼更多精彩影音