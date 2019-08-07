ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「走失貓咪霸凌我家的狗」她PO文找主人　網笑：以為汪汪是撿來的

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

走失的貓咪，竟然反客為主霸凌狗狗。（影／網友陳小柔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

近日有民眾將走失的貓咪帶到網友陳小柔任職的動物醫院，由於掃描不到晶片，決定先帶回家暫時安置，沒想到主子一進門就翹著尾巴到處閒晃，悠哉地在沙發翻滾，不僅如此，還出拳猛揮臘腸狗「摩卡」，讓她見狀哭笑不得地說，「囂張的小貓，竟然霸凌我家的狗狗。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲暫住貓咪霸凌自家狗狗。（圖／網友陳小柔授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲喵：看我的降龍18掌！

陳小柔表示，一般小貓到陌生環境會警戒害怕，但牠完全不怕生，家中的孩子也可以抱著玩，「那天我看到喵老大使出降龍18掌來壓制摩卡，完全不懂得敬老尊賢，好在摩卡不跟小屁貓計較，反而搖尾巴盡責地陪玩。」現在，一貓一狗像朋友般相處，每天在家追逐奔跑，累了就睡在彼此身邊，完全看不出貓咪是來暫住的。

▲暫住貓咪霸凌自家狗狗。（圖／網友陳小柔授權提供）

根本就是家人XD！

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」許多網友看貓狗相處融洽，紛紛直呼「可以收編了！」陳小柔表示，已在各大社團PO文尋找主人，貓咪看起來不像一般米克斯，擔心原飼主會著急，如果一直沒有下落，就留下來收邊當二寶。

▲暫住貓咪霸凌自家狗狗。（圖／網友陳小柔授權提供）

一貓一狗像朋友般相處，每天形影不離膩在一起。

網友留言笑說，「狗心想：這貓怕是瘋了」、「趕廟公的概念」、「這孩子簡直過動兒哈哈」、「牠們是失散多年的好朋友吧，玩的好開心」、「太可愛了，我看了10遍」、「根本當自己家」、「怎麼覺得狗才是撿來的哈哈」、「不可抵擋的適應。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲暫住貓咪霸凌自家狗狗。（圖／網友陳小柔授權提供）

▲如果有走失長相相似的貓咪可以臉書私訊網友「陳小柔」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪走失喵老大霸凌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

萌妹與街貓「喵語聊天」二重奏　網融化：可愛到狂重播

腸病毒隔離！主子成萌妹「抗病良藥」　吸完笑：好香喔

阿柴黑到看不見眼白！眉頭上「兩點」成主角　網：不白..

忘記帶鑰匙！媽喊「幫我開門」　喵悠哉翻滾打哈欠看戲

暑假作業以台灣犬為主題　網見「價格欄」噴淚：好有愛..

影／柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其..

萌汪幫洗車爽躺泡泡堆玩耍！　媽看傻：車子在洗還是你..

柴逛寵物店「咬壞玩具」逼奴買單　爸笑：根本預謀犯案

愛犬過世　她見超音波浮出「法鬥輪廓」：肉圓回來了！

柴去巡田水回來多雙「低筒馬靴」　開心在家走秀媽崩潰

調皮爸整汪汪！一下出門、一下顧家 牠落寞走回頭...

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加..

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：..

有隱藏開關！輕撥「鬍鬚」秒啟動 萌貓張嘴露出超Q小..

浪浪別哭-你的一不小心 就有可能讓你的毛孩變成浪浪

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水後 CPR怎麼做..

柴可兔斯貓-家裡地位怎麼排？從睡覺就看的出來

Jessica Law羅明嘉-最具爭議性話題 烏..

《倉鼠人》石虎不由保育員大量繁殖的真正原因！請石虎..

好味小姐-【貓日常】忍不住想狂搓米香！說好的冷靜呢..

主子探頭照太美　媽想重溫卻反被「鬥雞眼ET」嚇到嘴..

幼犬找媽被車撞死　脹奶母狗每夜茫然徘徊「孩子呢？」

31歲橘貓還能跳來跳去　網求長壽秘訣奴才曝「喝水怪..

「走失貓咪霸凌我家的狗」她PO文找主人　網笑：以為..

法鬥飛奔屋頂「失足墜6樓」　撞碎路邊車天窗命大僅輕..

貴賓睡醒被棉被搧風　秒變角頭版「炸毛羊駝」斜眼怨視

超商驚見2隻鴨並肩巡邏！　店員被問到累「貼公告介紹..

單身狗也有春天！12點一過牠揪好友「沙發激情」　情..

臭到翻天？鸚鵡伸腳給豹貓聞　下秒後仰大翻一圈！

天真汪被棄養「綁路樹曝曬」等死　見路人竟擠出最後力..

艾怡良被爆接軌「新男友」　經紀人：個性洋派，很親近..

《小美好》林靜曉爆「交往李汶翰」　網狂刷「百年好合..

【奧斯塔羅】失敗未必是壞事　目前這件事選擇放棄是對..

李佳芬祖墳葬在租來的公有地　雲縣府「不拆遷不起訴」..

劦譽商務違法吸金逾2億　負責人遭通緝潛逃大陸

周慧敏本週攻蛋嘉賓再＋1　張立昂助陣重現「等一個人..

北投凌晨3.2地震...1秒強晃網嚇歪　氣象局證實..

紙風車確定取消台中演出　聲明「希望未來所有人都不再..

烤鴨大賽又跳票！挨轟「鴨子飛到哪了」　潘恆旭：沒邀..

主子探頭照太美　媽想重溫卻反被「鬥雞眼ET」嚇到嘴..

寵物動物熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

鸚鵡伸腳給別人聞　豹貓下秒大翻..

汪被丟掉綁樹上　見人仍努力燦笑

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

狗跳車躲高溫被吊死　飼主在辦棄..

印度暴雨鱷魚街上漂　咬狗片瘋傳

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

屠宰車掉下小豬　素食女狂喜：奇..

牠坐車籃被誤認小貓　一轉頭萌翻

讀者迴響

熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

鸚鵡伸腳給別人聞　豹貓下秒大翻..

汪被丟掉綁樹上　見人仍努力燦笑

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

狗跳車躲高溫被吊死　飼主在辦棄..

印度暴雨鱷魚街上漂　咬狗片瘋傳

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

屠宰車掉下小豬　素食女狂喜：奇..

牠坐車籃被誤認小貓　一轉頭萌翻

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

最新影片

更多

調皮爸整汪汪！一下出門、一下顧家 牠落寞走回頭...網笑：會精神分裂啦

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加料卡好喝

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：我的玩具呢？

有隱藏開關！輕撥「鬍鬚」秒啟動 萌貓張嘴露出超Q小虎牙融化網

浪浪別哭-你的一不小心 就有可能讓你的毛孩變成浪浪

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面