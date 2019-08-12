ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

項圈小猴終於喝到奶「花生全吐出來」　保育學會2月收3隻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者李依融／採訪報導

台中市野生動物保育學會2個月就收到民眾送交3隻台灣獼猴寶寶，年紀大約才2、3個月大都未離乳，少了媽媽的照顧加上人類不當飼養，造成健康狀況不佳。學會在臉書PO出小猴的照片提醒，雖然獼猴已從保育類除名，但不代表可以任意飼養，仍可依《野保法》送辦。

台中野生動物保育學會分享的照片中，小猴脖子上套著項圈和牽繩，下巴一顆一顆鼓鼓的，無辜地蹲坐在運輸籠內。林姓組長向《ETtoday寵物雲》說明，這隻小猴還沒斷奶，大約才2、3個月大，正需要媽媽照顧的年紀卻被人類飼養著，「獼猴有藏食的習慣，下巴鼓鼓的是頰囊塞滿了花生，我們餵牠喝奶時花生就全吐出來了，因為牠太小還不適合吃這些東西，不當給食物造成牠身體比較虛弱。」

小獼猴被當寵物飼養。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

請繼續往下閱讀...

▲台灣獼猴寶寶還沒斷奶，嘴裡頰囊卻塞滿人類餵食的花生。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

林姓組長表示，有些民眾將小猴當寵物飼養，被檢舉才送來，「這2個月來已經收容了3隻，有些人說是撿到，有些人說是自己跑來的。」目前小猴由學會的志工照顧，因為年紀還小，牠們很依賴人，志工需要固定餵奶，至少照顧1年才能野放。

林姓組長提到，因為現在猴子還是寶寶，必須親近人類褓姆才能餵奶，「等到斷奶之後小猴比較獨立了，那時志工就不會再跟牠親近，小猴必須學會求生適應野外生活。」他說一般野外獼猴跟著猴群生活，大約3、4年才會脫離家庭獨立，不過人工飼養的猴子比較早，只要知道什麼能吃、什麼不能吃，有求生的能力之後，就會野放至人煙罕至的深山。

小獼猴被當寵物飼養。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

▲小猴目前由褓姆照顧，斷奶後將訓練獨立生活，未來會野放。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

野放之後的小猴如何加入猴群？林姓組長表示，所有小公猴離開家族後都會獨自在外闖蕩4、5年，慢慢找到屬於自己的家族加入，而母猴則比較快被接納，大約1年就能找到新的家族。

林姓組長提到，台灣獼猴今年6月從保育類除名，在此之前收到民眾送交幼猴的情況不多，但這2個月以來就收容3隻，「因為意識到這個問題，所以才會PO文提醒，從保育類除名這不代表可以任意飼養，還是可以依違反《野保法》送辦。」

▼小猴相當可愛，但野生動物仍然不能隨意飼養。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

小獼猴被當寵物飼養。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

關鍵字： 台灣獼猴台中市野生動物保育學會幼猴小獼猴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵「深吸鹹魚腳」睜大眼當機　 4秒後全身詭異抖動...昏倒惹

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

31歲橘貓還能跳來跳去　網求長壽秘訣奴才曝「喝水怪..

法鬥飛奔屋頂「失足墜6樓」　撞碎路邊車天窗命大僅輕..

爺爺陪汪吊點滴溫柔哄　網友看到旁邊「4個字」笑出來

狗跳車斗躲37度高溫反被吊死　飼主正在吹冷氣辦棄養..

火場抱出5燻暈奶汪！　消防員焦急搓身體、按摩全救回

拉拉差點成2M巨鱷午餐　飼主跳河「徒手掰嘴」搶回愛..

房子起火！英雄狗狂吠救了全家　自己卻受困浴室燒傷

奴才我來了～跟對岸貓咪揮個手..沒想到牠竟「渡河上..

4毛孩「清晨突然吵醒主人」　他起床罵完...整間房..

貴賓狗修毛舌頭被剪破…剩1/4相連噴血亂晃　太慢送..

回頭驚見金吉拉「跩臉邪笑」　網頭皮發麻：只有鏡子裡..

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟..

違法飼養！學會2月收3隻獼猴寶寶　小猴終於喝到奶...

貼心柴情人節送爸「5千塊驚喜」　他見耳機內部崩潰：..

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉..

「走失喵霸凌家汪」她PO文找主人　貓暫住卻當自己家..

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：..

高速公路分隔島好像有小貓…　 颱風天男友堅持折回！..

湯瑪&朋友們04：小貢和小貓

湯瑪&朋友們03：絕不諂媚的男子漢諾拉

「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆秒拿..

奴才晚到2分鐘...貓界嘶吼哥「叫到燒聲！」　見他..

項圈小猴終於喝到奶「花生全吐出來」　保育學會2月收..

起來尿尿女友被搶走！　篡位汪蓋被「鄙視回眸」：出去..

「台灣黑熊」路邊爽吃姑婆芋！對視登山客嚇到轉身逃　..

回家被「1顆胖棉花糖」熱情迎接！　全身肉肉晃動萌炸..

浪汪誤闖訓練車道！大熱天「原地繞圈」傻搖尾　教練近..

貴賓狗修毛舌頭被剪破…剩1/4相連噴血亂晃　太慢送..

穩重貓就診「白襪緊縮」黏在椅子乖等　媽心酸透露身世

開車不用放音樂！　3隻阿卡貝拉汪「整路哈哈哈」變交..

突破特管法侷限　宣捷藥新藥啟動人體臨床試驗

看垂釣太專心...「啊」一聲不見蹤影！他腿斷橋下哀..

日職／左腳踝觸身球後　王柏融連兩天坐板凳

屏東第二波「安居緝毒專案」　查獲156藥腳、羈押3..

愛上《德魯納》軟弱善良的具經理！呂珍九這部戲精準切..

湯文章／用人工智慧來解決量刑歧異

「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆秒拿..

台警消超威！　成都世界警消運動會勇奪4金3銀8銅

批分案霸凌　高院庭長周盈文：你們還相信最高法院嗎！

環保行為是「女性化」舉動？　男性拒絕攜帶環保袋

寵物動物熱門新聞

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

貴賓狗舌頭被剪破　剩1/4相連..

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

台灣黑熊又現蹤　路邊爽吃姑婆芋

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

忠狗緊跟拾荒爺　過馬路肉身擋車

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

失控汪陪拍婚紗照　全程都在秀巨..

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

貓衝刺飛撲挽留她　萌片羨煞貓奴

為3汪蓋豪宅　他聽網友建議裝自..

讀者迴響

熱門新聞

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

貴賓狗舌頭被剪破　剩1/4相連..

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

台灣黑熊又現蹤　路邊爽吃姑婆芋

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

忠狗緊跟拾荒爺　過馬路肉身擋車

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

失控汪陪拍婚紗照　全程都在秀巨..

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

貓衝刺飛撲挽留她　萌片羨煞貓奴

為3汪蓋豪宅　他聽網友建議裝自..

厭世柴天生臉臭到爆　小朋友嚇哭

最新影片

更多

回頭驚見金吉拉「跩臉邪笑」　網頭皮發麻：只有鏡子裡的在笑

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

違法飼養！學會2月收3隻獼猴寶寶　小猴終於喝到奶...花生全吐出來

貼心柴情人節送爸「5千塊驚喜」　他見耳機內部崩潰：七夕＝氣死

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面