項圈小猴終於喝到奶「花生全吐出來」　保育學會2月收3隻

記者李依融／採訪報導

台中市野生動物保育學會2個月就收到民眾送交3隻台灣獼猴寶寶，年紀大約才2、3個月大都未離乳，少了媽媽的照顧加上人類不當飼養，造成健康狀況不佳。學會在臉書PO出小猴的照片提醒，雖然獼猴已從保育類除名，但不代表可以任意飼養，仍可依《野保法》送辦。

台中野生動物保育學會分享的照片中，小猴脖子上套著項圈和牽繩，下巴一顆一顆鼓鼓的，無辜地蹲坐在運輸籠內。林姓組長向《ETtoday寵物雲》說明，這隻小猴還沒斷奶，大約才2、3個月大，正需要媽媽照顧的年紀卻被人類飼養著，「獼猴有藏食的習慣，下巴鼓鼓的是頰囊塞滿了花生，我們餵牠喝奶時花生就全吐出來了，因為牠太小還不適合吃這些東西，不當給食物造成牠身體比較虛弱。」

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▲台灣獼猴寶寶還沒斷奶，嘴裡頰囊卻塞滿人類餵食的花生。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）



林姓組長表示，有些民眾將小猴當寵物飼養，被檢舉才送來，「這2個月來已經收容了3隻，有些人說是撿到，有些人說是自己跑來的。」目前小猴由學會的志工照顧，因為年紀還小，牠們很依賴人，志工需要固定餵奶，至少照顧1年才能野放。

林姓組長提到，因為現在猴子還是寶寶，必須親近人類褓姆才能餵奶，「等到斷奶之後小猴比較獨立了，那時志工就不會再跟牠親近，小猴必須學會求生適應野外生活。」他說一般野外獼猴跟著猴群生活，大約3、4年才會脫離家庭獨立，不過人工飼養的猴子比較早，只要知道什麼能吃、什麼不能吃，有求生的能力之後，就會野放至人煙罕至的深山。

▲小猴目前由褓姆照顧，斷奶後將訓練獨立生活，未來會野放。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）



野放之後的小猴如何加入猴群？林姓組長表示，所有小公猴離開家族後都會獨自在外闖蕩4、5年，慢慢找到屬於自己的家族加入，而母猴則比較快被接納，大約1年就能找到新的家族。

林姓組長提到，台灣獼猴今年6月從保育類除名，在此之前收到民眾送交幼猴的情況不多，但這2個月以來就收容3隻，「因為意識到這個問題，所以才會PO文提醒，從保育類除名這不代表可以任意飼養，還是可以依違反《野保法》送辦。」

▼小猴相當可愛，但野生動物仍然不能隨意飼養。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

