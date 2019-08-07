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買「秘密武器」訓練室內如廁　黑柴「三七步」賊笑：休想騙我

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▲柴犬啵庇 。（圖／網友Chen Xuemei授權提供）

柴：休想騙我！ （圖／網友陳小姐授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬「啵庇」不管颳風下雨都堅持戶外解放，馬麻為了訓練牠在家裡上廁所，特地買「三角錐」來模擬戶外環境，沒想到啵庇把它當成新玩具，興奮地用腳去撥動，最後還一臉跩樣地盯著奴才，超欠揍的模樣讓馬麻當場被打敗。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬啵庇 。（圖／網友Chen Xuemei授權提供）

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本汪不管颳風下雨都要出來上廁所。

飼主在臉書社團「柴犬司令部」貼出照片並寫道，「啵庇小朋友你已經五歲該懂事了，最近天氣不好可以在家尿尿嗎？特地買這個回來給你，拜託你就尿一下吧！」照片中，可以看到啵庇三七步地坐在沙發上，嘴角露出賊賊的微笑，像是說「想騙我沒那麼容易！」固執的模樣讓馬麻苦笑說，「難道要有其他同伴尿過，你才會有興趣嗎？」

▲柴犬啵庇 。（圖／網友Chen Xuemei授權提供）

汪：這樣漂亮嗎？

這張照片引來許多網友按讚留言，「牠的動作已經回答一切了」、「好好笑 太可愛了」、「需要跟其他狗狗借幾滴尿」、「汪：騙本汪尿尿～不可能」、「先拿出去給別的狗狗尿過牠才要」、「主人可以考慮弄隻電線桿回家」、「草地比較順啦！」、「拿這隻全新去換路邊二手的才有用。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬啵庇 。（圖／網友Chen Xuemei授權提供）

▲汪：給我吃一口啦！

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關鍵字： 柴犬黑柴上廁所三角錐秘密武器

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