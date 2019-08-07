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影／汪雨夜散步踩到金屬蓋「觸電癱瘓」　無法大小便好沮喪

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記者李依融／採訪報導

黑狗狗大金某個夜裡趁著雨勢間歇去散步，沒想到突然倒地抽搐，就癱倒站不起來了，原來是地上積水的圓形鐵板漏電惹的禍，飼主當下焦急想扶起愛犬，自己也觸電。古德動物醫院將案例分享在臉書，提醒飼主在下雨天遛狗務必留意，「觸電有時候很嚴重，我們也有案例是救不回來的。」

狗狗雨天散步觸電癱瘓。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

▲受傷初期大金只能側躺，情緒非常低落。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

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大金的主人6月26日晚間11點多趁著雨勢間歇，帶著2隻愛犬到河濱公園散步，沒想到走著走著大金突然倒在地上抽搐，主人連忙伸手要攙扶，才發現地上積水的圓形鐵板漏電，他試圖用腳撈起將大金移開觸電區域，連忙送到動物醫院急診，當下照X光和血檢都沒有異常，但大金就是側躺癱瘓無法站立。

狗狗雨天散步觸電癱瘓。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

▲大金每天需要人工導尿至少3次，無法排泄自如對愛乾淨的牠來說很難受。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

古德動物醫院表示，飼主隔天將大金送來時，狗狗側躺著很沮喪的模樣，「要不是飼主自己也被電到，我們也很難相信牠是被電到癱瘓的。」院方向《ETtoday寵物雲》說明，大金因為觸電傷及腰椎，除了無法起身，連大小便都沒辦法，需要靠人工導尿、吃很多軟便劑排便，「有些狗狗電到傷及腦部當下就昏了，而大金意識很清楚全身卻動彈不得，對很愛乾淨的牠來說相當受罪。」

古德動物醫院提到，大金的後肢其實都有反射，但是觸電傷及腰椎，造成膀胱、括約肌也受損，「幸好大金和家人互動非常好，只要牠想上廁所就會哼哼叫，家人就會幫牠擠尿、排便，只不過在半夜的話家人也必須起來協助，照顧上比較辛苦。」

狗狗雨天散步觸電癱瘓。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

▲▼家中鋪設防滑墊，協助大金練習站立。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

狗狗雨天散步觸電癱瘓。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

受傷初期，飼主每2到4小時就必須協助大金翻身，以免生褥瘡，每天也必須導尿至少3次，每3天帶大金回診接受針灸與中藥治療，後來病情逐漸好轉，回診也拉長到1周1次，在細心的照顧下，大金在2周後就能自行排泄，接著慢慢能起身、行走。院方看著大金的病情越來越進步也振奮不已，「不到1個月看到你不負眾望走進來，我們真是太替你高興了！」

狗狗雨天散步觸電癱瘓。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

▲大金能起身後眼神發光，正在和最愛的爸爸討肉肉吃。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

古德動物醫院說，大金是主人領養來的毛孩，現在已經11、12歲了，可能是過去流浪生活過得不好，在6、7歲時就曾檢查出有神經症狀的病史，「這次觸電剛好就傷到牠最不好的地方。」醫院表示，其實觸電對狗狗來說是很嚴重的傷害，「我們這裡也收過不少案例，也曾經有沒辦法救回來的。」由於許多毛孩堅持雨天也要散步，院方才將大金的案例分享出來，提醒飼主務必留意，「觸電絕對要馬上就醫，其實飼主用肉身去擋也是很危險的，請勿模仿！」

這則貼文引起許多飼主關注，大部分的人都沒有料到，地上隨處可見的金屬蓋可能潛藏危機，「看到大金從落寞的樣子到慢慢能走，真的好感動」、「還好遇到好醫生，主人真的很疼狗狗！」大家也分享這個案例彼此提醒，希望能減少意外發生。

▼大金現在仍在接受電針針灸治療，表情開朗許多。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

狗狗雨天散步觸電癱瘓。（圖／古德動物醫院授權提供，請勿任意翻攝）

古德動物醫院發佈於 2019年8月1日 星期四

關鍵字： 觸電狗觸電古德動物醫院金屬蓋

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