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超商驚見2隻鴨並肩巡邏！　店員被問到累「貼公告介紹」：來吹冷氣的

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▲2隻鴨超商逛大街吹冷氣。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

▲店員貼公告介紹店內出現的鴨子。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」，下同）

記者陳靜／綜合報導

原來愛去便利商店吹冷氣的不是只有汪星人！一名網友在臉書社團「爆笑公社」轉發照片，2隻鴨子出現在超商逛大街巡邏，甚至還在冷凍櫃前享受冷氣，沒想到原PO走到櫃台一看，店員竟特地貼出公告表示，「那是鴨，不是我們養的，牠們來這裡吹冷氣。」可見牠們根本就是這裡的常客，詢問度破表。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

根據廣大網友的神解答指出，這2隻鴨子是新北市三和夜市某攤販老闆所飼養，據說公鴨名叫「鴨霸」，而母鴨則是「罔市」，飼主對牠們非常好，常常都會特地餵食蝦子，不僅如此，平時也都會讓牠們在附近自由活動，許多遊客或附近居民都已習慣牠們的來去，2鴨甚至經常會自己溜進超商涼快一下，而店員們也都對牠們非常友善，意外成了當地的吉祥物。

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▲2隻鴨超商逛大街吹冷氣。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

▲鴨霸與罔市是三和夜市的小明星，幾乎大家都認識。

此則貼文一出，網友馬上讚爆這間友善超商，並紛紛留言笑說，「是一直被認成鵝嗎XD」、「還好有寫，我以為是雞」、「一天有那麼多客人要解釋幾次，這樣才是聰明的做法」、「超可愛的店員XD」、「應該是來看爸爸媽媽的......那冰櫃有薑母鴨」、「微波爐按3謝謝」、「三重活寶，超愛他們的，很好親近」、「他們來掃墓啦，冰箱的薑母鴨可能是以前認識的，剛好七月半託夢被託到啦...」、「連這點熱都受不了，以後怎麼面對薑母鴨那鍋！」、「我看成『牛也來吹冷氣』XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 鴨子超商便利商店公告冷氣

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