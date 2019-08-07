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幼犬找媽被車撞死　脹奶母狗每夜茫然徘徊「孩子呢？」

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記者李依融／採訪報導

高雄市鳳山區一隻明顯脹奶的狗媽媽在路邊徘徊，原來正在找著失蹤的孩子，網友王信智表示，其實狗寶寶在2、3周前遇車禍已經過世，「我們不斷告知牠孩子已經被帶去養了，不要再找了，但是牠還是每天在這晃啊晃。」

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王信智告訴《ETtoday東森寵物雲》，大約2、3周前狗媽媽叼著孩子到住家對面的防火巷，結果外出覓食時，孩子疑似要找媽媽而跑出來，結果被路過的汽車撞死，「那是一隻米白色的小狗，還很小，後來我媽就把寶寶帶去安葬了。」但是從那天之後，狗媽媽每天早晚都茫然地在路邊徘徊，「晚上11點到凌晨1點之間都會看到牠在這裡繞。」

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王信智和家人知道狗媽媽在找孩子，每每看到都於心不忍，經常喊話「孩子已經被帶去養了，不要再找了！」，但是每次狗媽媽都是一臉驚恐地看著人，一邊跑一邊回頭，接著隔天又會出現在街上盲目地繞圈，尋找再也找不到的孩子。

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王信智將影片PO上臉書社團「爆廢公社二館」，請求網友教教如何跟狗媽媽「溝通」，他提到狗媽媽戒心很重，「這將近1個月來我們試圖要靠近、餵食物，但完全接近不了，感覺牠以為是我們偷走牠的孩子。」網友們看到狗媽媽的神情也很不捨，「看能不能帶牠去安葬處看孩子？」、「能不能幫狗媽媽結紮？」，感嘆母愛的偉大和狗狗的靈性，也希望時間能幫助狗媽媽釋懷。

關鍵字： 母愛狗媽媽母狗喪子

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