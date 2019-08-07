法鬥飛奔屋頂「失足墜6樓」　撞碎路邊車天窗命大僅輕傷

記者李依融／綜合報導

美國紐約曼哈頓一隻叫做Winston的法鬥從6樓頂樓失足墜下，不偏不倚撞進停在路邊車輛的天窗，巨大的聲響把路過的人都嚇了一大跳，所幸這隻汪星人命大，僅受到輕傷。飼主Emma Heinrich回想整個過程仍餘悸猶存，「幾秒鐘的時間彷彿過了幾小時那麼久。」

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當地時間2日晚上Emma Heinrich帶著Winston散步，回到公寓後她解開牽繩讓Winston自己走樓梯，沒想到汪星人還在興頭上，竟然一路狂奔衝向6樓，正巧頂樓的門沒關，Winston就這麼衝出去，「我試圖抓住牠，但一靠近牠就像閃電一般跑走，到樓頂邊緣時有剎車，但是已經來不及了，在我眼前失足墜樓。」Emma Heinrich 想起當時的情況仍膽戰心驚，「實在太太太可怕了，他衝到露臺邊緣只有短短幾秒鐘，我覺得過了幾個小時。」

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Emma Heinrich尖叫著衝下樓查看愛犬情況，Winston撞碎路邊一輛車的天窗，幸運地只有一點擦傷，獸醫將狗兒留院24小時，確認呼吸都正常讓Emma Heinrich 鬆了一口氣。而Winston墜落時發出巨大的聲響，也讓不少路人佇足查看，並將當時的情形PO上網。

社群網站Reddit網友@must_be_the_mangoes提到，「我不期待任何人相信這件事，因為我也不敢相信我自己的眼睛。」他在路上聽到巨大的碎裂聲響，隨之而來的是女人的尖叫聲，「所有人都盯著路邊那輛車，30秒後一名女子飛奔而來，爬進車裡抱出一隻狗，那隻狗看起來沒有外傷，但是嚇壞了。」

美國作家Jolie Kerr也目睹了現場，手臂還被噴飛的天窗玻璃劃傷，「沒開玩笑，我目睹一隻狗從屋頂墜落撞碎一輛車的天窗，牠的主人衝來發現狗在車裡，那隻狗看起來沒事，但這真是一件糟糕、詭異又恐怖的事！」