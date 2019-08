法鬥飛奔屋頂「失足墜6樓」　撞碎路邊車天窗命大僅輕傷

記者李依融/綜合報導

美國紐約曼哈頓一隻叫做Winston的法鬥從6樓頂樓失足墜下,不偏不倚撞進停在路邊車輛的天窗,巨大的聲響把路過的人都嚇了一大跳,所幸這隻汪星人命大,僅受到輕傷。飼主Emma Heinrich回想整個過程仍餘悸猶存,「幾秒鐘的時間彷彿過了幾小時那麼久。」

當地時間2日晚上Emma Heinrich帶著Winston散步,回到公寓後她解開牽繩讓Winston自己走樓梯,沒想到汪星人還在興頭上,竟然一路狂奔衝向6樓,正巧頂樓的門沒關,Winston就這麼衝出去,「我試圖抓住牠,但一靠近牠就像閃電一般跑走,到樓頂邊緣時有剎車,但是已經來不及了,在我眼前失足墜樓。」Emma Heinrich 想起當時的情況仍膽戰心驚,「實在太太太可怕了,他衝到露臺邊緣只有短短幾秒鐘,我覺得過了幾個小時。」

Emma Heinrich尖叫著衝下樓查看愛犬情況,Winston撞碎路邊一輛車的天窗,幸運地只有一點擦傷,獸醫將狗兒留院24小時,確認呼吸都正常讓Emma Heinrich 鬆了一口氣。而Winston墜落時發出巨大的聲響,也讓不少路人佇足查看,並將當時的情形PO上網。

社群網站Reddit網友@must_be_the_mangoes提到,「我不期待任何人相信這件事,因為我也不敢相信我自己的眼睛。」他在路上聽到巨大的碎裂聲響,隨之而來的是女人的尖叫聲,「所有人都盯著路邊那輛車,30秒後一名女子飛奔而來,爬進車裡抱出一隻狗,那隻狗看起來沒有外傷,但是嚇壞了。」

美國作家Jolie Kerr也目睹了現場,手臂還被噴飛的天窗玻璃劃傷,「沒開玩笑,我目睹一隻狗從屋頂墜落撞碎一輛車的天窗,牠的主人衝來發現狗在車裡,那隻狗看起來沒事,但這真是一件糟糕、詭異又恐怖的事!」

Hi no joke I just watched a dog fall off a roof into the sunroof of a car. The dog seems okay? His people got him and are taking him to be looked at but holy shit. This is my arm rn. pic.twitter.com/TEj1wF702g