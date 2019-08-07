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31歲橘貓還能跳來跳去　網求長壽秘訣奴才曝「喝水怪癖」

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This is Tiger. He just turned 31. We are told he is the oldest cat in the state of Illinois from r/aww

記者李依融／綜合報導

橘貓Tiger瞪著大大的眼睛，一臉「討吃樣」，很難相信他已經31歲了！主人@Aritilli在社群網站Reddit上分享愛貓的照片，「很多人都說他是伊利諾斯州最老的貓。」許多網友都覺得Tiger健康狀況看起來非常好，一點也沒有老態，紛紛討教長壽秘訣，而@Aritilli也透露，這位貓爺爺真的有個怪癖。

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Tiger住在美國伊利諾斯州，@Aritilli說，「牠是隻超帥的貓，雖然已經31歲，但還是像小貓一樣在家裡跳來跳去，我們全家都很愛牠。」許多網友對於Tiger的年紀很感興趣，@Aritilli提到，他的繼父在1988年領養時Tiger還是隻小貓，「15年前就有獸醫告訴我們牠的壽命將盡，之後每5年都被獸醫告知牠日子不多了，所以現在我們覺得非常幸運仍擁有牠。」

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至於Tiger長壽有沒有秘訣，@Aritilli說食物方面沒有特別的，只是為一般的貓食，「不過對於喝水Tiger可是非常挑剔的，牠只在浴缸喝水龍頭流出來的水。」許多網友羨慕Tiger和@Aritilli一家能結緣31年，希望自己的毛孩也能陪伴這麼久，也有不少人找出世界上最長壽的貓活了38年，「Tiger完全看不出老態，說不定能突破這個紀錄呢！」

Follow up on our 31 year old cat, Tiger. This is how he drinks from r/aww

關鍵字： 橘貓長壽貓貓年齡老貓

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