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吃飽躺桌上假睡　賊喵「緩慢拖碗到面前」...把同伴晚餐嗑光

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記者陳靜／採訪報導

如何神不知鬼不覺地偷吃東西？米克斯貓「苦力姆」的飼主這天親眼目擊毛孩的「偷吃現場」，苦力姆吃完晚餐後慵懶地躺在桌上睡覺，馬麻原本以為牠只是吃飽愛睏，沒想到下一秒竟看到牠緩緩地伸出手，慢慢把旁邊的碗拖到面前，甚至還會「分段」移動，以為這樣就不會被發現，殊不知奴才已經在牠背後很火！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供）

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供，下同）

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馬麻在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享苦力姆的偷吃小撇步笑說，「如何神不知鬼不覺的偷吃東西？裝睡，然後把碗拉到面前，千萬不要一次拉到底，第一次先試探性地拉一半，然後繼續裝睡，沒人理你的時候就可以把碗整個拉過來大快朵頤了！」面對貪吃毛孩超心機的小技巧，媽媽覺得好氣又好笑。

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供）

▲虎視眈眈的苦力姆等不及開飯了。

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供）

▲「貓生好難，人家只是嘴饞也要被偷拍。」

事實上，這已經不是苦力姆第一次想偷吃其他同伴的罐罐，由於家裡另外2隻貓常常都會吃不完，因此貪吃的苦力姆就會趁機想要撿菜尾，但是每次都被馬麻嚴厲阻止；這次她為了避免苦力姆又來偷吃，於是將貓碗放到桌上，沒想到毛孩卻自己發明出這種奸詐新招，讓媽媽大開眼界。

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供）

▲苦力姆：葛格你是不是吃不完啊，我幫你啦～

當家人手上拿著食物時，貓咪們就會好奇地衝過來聞聞，這時苦力姆一看到，就會馬上跟著跑，雖然牠不會偷吃人類的食物，但總是想要「跟風」，看看到底發生了什麼事；3歲半的苦力姆骨架較小，但是已經重達3.8公斤，整隻貓圓滾滾，因此馬麻總是得時時刻刻注意，必須好好控制貓咪的身材才行。

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供）

▲飼主家中養了4隻貓，另1隻在老家。

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供）

▲「你們這樣我就不能偷吃了啦......」

網友看了這則影片後紛紛笑說，「這...偷吃也太自然了」、「是工讀生吧！」、「天啊！根本演技派來的」、「以為沒人看到XD」、「心機好重啊」、「這個套路.........絕對是老司機呀！！」、「明年奧斯卡直接頒給他了啦」、「（碗自己跑到前面叫我吃的」、「也太好笑了還慢動作移動呢」、「原來裝睡就是為了方便偷吃啊」、「賊貓的最高境界」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲賊貓假睡真偷吃。（圖／臉書粉專「美男子的神秘後花園」授權提供）

▲苦力姆非常喜歡貓哥哥「飛踢」，走到哪就跟到哪。

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關鍵字： 喵喵晚餐睡覺偷吃

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