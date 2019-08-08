毛孩消暑顧健康！快來三和店、新莊店義診抽「市價5千」豪禮

▲快來三和店（8/10）、新莊店（8/11）享義診。（圖／東森新聞雲ATT大直店提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

炎炎夏日到了！毛孩在艷陽下外出踏青，容易引發「熱衰竭」，不多加注意可能會造成不可挽回的悲劇。毛爸毛媽們如何因應此況，做出有效防範呢？東森寵物雲三重三和店和新莊店分別在本周六、日（8/10、8/11）舉辦健檢活動，歡迎雲友們帶毛孩來健檢時，一同詢問消暑祕方。（若遇颱風停班課將取消義診）

一般犬貓熱衰竭時，常會全身軟癱、無力，更伴隨著異常喘氣、流口水、嘔吐等症狀，若是不加以理會的話，毛孩中暑情況愈加嚴重，即有可能會導致失禁、黏膜出血、器官衰竭，甚至死亡的悲劇。相較於犬貓，寵物鼠和兔子天生體溫高，基礎代謝率較快，更不耐熱，一旦發生熱衰竭，可能連症狀都來不及觀察到即失去性命，為防範悲劇發生，毛爸毛媽們更應時時刻刻掌握消暑方法。

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▲毛孩消暑祕方，點圖可放大。（圖／資深獸醫師陳正倫醫師提供）

資深獸醫師陳正倫醫師表示，確保充足的喝水量是防範熱衰竭最重要的環節，多喝水有利於毛孩出汗、新陳代謝，增加體溫的調節。狗狗每公斤體重需喝50至70cc；貓咪每公斤體重則需喝40至60cc的水才充分，寵物鼠、兔給水量更要充足，建議平常除了多喝水，可以吃點水果多元補充水分，籠子也應放置在陰涼通風處。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

但毛孩如果不愛喝水怎麼辦？狗狗可以在水裡加點蜂蜜，或熬煮大骨湯讓牠喝；而貓咪喜歡流動的水，若有特殊氣味會更「捧場」，飼主不妨在水碗裡放置假魚，引發主子好奇心，增加喝水機會。現在坊間有很多可讓水流動、紀錄喝水量的水盆、智能水碗，都能讓毛爸毛媽更輕易掌握毛孩飲水狀況。

▲來三和店美容包月享折價卷喔。（圖／東森寵物雲ATT大直店提供）

三重三和店和新莊店分別在本周六、日（8/10、8/11）舉辦義診活動，讓飼主們能解開毛孩的疑難雜症。在8月10日參與三和店健診活動的雲友除了皆可獲得50元折價券，若在當天選擇包月美容服務，更可額外獲得100元折價券。

8月11日舉辦健檢活動的新莊店，除了推出保健品任選兩件「88折優惠」外，除蚤系列商品及涼感床也有79折優惠，另外店內也推出強檔活動，只要消費滿3千元，可享抽扭蛋乙次，贈送獎項網羅各種熱門飼料、用品等，最大獎是市價約5千元的寵物推車，抽獎活動到8月31日止，價高的獎品都還躺在店內，歡迎毛爸毛媽們一同前來試手氣！

漫長酷暑下，寵物雲全分店也推出共同優惠，不僅熱門品牌犬貓飼料79折（詳見DM)，各店也多新增了因應季節的濾水機、外出提籠等商品，讓毛爸毛媽們在選購適合毛孩的用品時，能夠有多重選擇！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲新莊店消費滿3千，可享抽扭蛋活動。（圖／東森寵物雲新莊店提供，下同）

▲新莊店舉辦抽獎，最大獎為市價5千元的豪華推車。

▲全分店優惠，點圖可放大。（圖／東森寵物雲商店提供）

【東森寵物雲三重三和店寵物商店資訊】

電話：02-2976-0125

地址：新北市三重區三和路2段164號

營業時間：11:00~23:00

(1)當天來店義診可免費享50元折價卷乙張

(2)當天包月美容的顧客可享100元折價卷乙張

【東森寵物雲新莊店寵物商店資訊】

電話：02-2996-0026

地址：新北市新莊區中正路2號

營業時間：11:00~22:00

(1)保健品任選兩件88折

(2)除蚤系列用品、涼感床皆有79折優惠

(3)來店消費滿3千元，可享「抽扭蛋活動」機會乙次，最大獎為市價5千元的「豪華推車」

東森寵物雲巡迴健檢活動

【8月份義診時間】

第三場

時間：2019/08/10（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲三重三和店（新北市三重區三和路2段164號）

第四場

時間：2019/08/11（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第五場

時間：2019/08/17（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場

時間：2019/08/18（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場

時間：2019/08/31（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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