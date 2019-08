生性害羞靦腆的金龜　變成渾身腥臭味…一切都是為了「愛」

▲為愛而臭的金龜 。(圖/景澤創意提供,請勿隨意翻攝)



文/景澤創意



還記得歐亞水獺嗎?同在金門,身不由己的,還有另一種。牠也喜歡現蹤在水塘附近,卻沒有歐亞水獺來的吸睛,牠是金龜。

鑲金或焦黑的頭

金龜頭部寬大,頭的兩側鑲著黃色線條,但有趣的是,有些雄性金龜的黃色線條卻會在長大時消失,讓整個頭變得焦黑。普遍來說,雌性的金龜會比雄性的金龜來的大隻。每隻金龜龜殼上的花紋都不甚相同,各自展現牠們的獨特。

春末時節聞起來會臭臭的

牠們生性害羞靦腆,別於其他喜歡曬太陽的龜,金龜比較喜歡待在多植物的地方,喜歡有軟泥的沼澤。牠們吃菜也吃肉。到了春末繁殖期,雄性金龜就會散發出一股只有雌金龜懂、但人類覺得刺鼻的腥臭味,因此金龜又被稱作臭龜。

龜家危機四伏

雖然除了臺灣金門,在中國、韓國、日本等地都有牠的蹤跡,但在IUCN的紅皮書中,牠已經被列為瀕危等級,在臺灣的紅皮書裡面也列為極危物種,牠也是保育類的野生動物,任意獵捕宰殺會遭罰則的!在中國雖然有很多金龜,不過大多是飼養而非野生,雖然臺灣本島以前也能看到野生金龜,不過目前只能在金門看見。

看過一系列極危動物的你,有沒有覺得金門這個棲息地很熟悉呢?的確,金龜可以在金門有穩定族群,原因跟歐亞水獺的處境有相似之處。金門除了在地理上有海洋與其他地區隔絕,因當地挖了許多水池、建造水庫,提供了適合金龜以及歐亞水獺的棲息環境,加上1992年以前的出入境管制,讓金門的觀光及開發腳步較緩,也間接讓金龜、歐亞水獺可以生活。

然而,牠也與難兄難弟歐亞水獺面臨某些共同的危機:金門的觀光等開發行為可能汙染水源,道路開發及用路人的不留意已然造成殼破龜亡案例。除此之外,金龜和其他龜類一樣,面對中藥材龜板的需求可能遇上劫難。而數量不多的金龜會與斑龜雜交,也有基因汙染的危機。

水水金門好龜宿

愛動物的你,不一定要把動物變成寵物。尤其像金龜這樣的保育類動物,千萬不要帶回家養,而要讓牠好好待在野外。為了金龜的健康,也請不要購買龜板,降低金龜被捕殺的可能性。

如果身在金門,路過金龜棲息地請格外小心,金門縣政府已經在路上增設「金龜出沒!請注意」的警示牌,提醒大家減速慢行,希望能減少悲劇發生。此外,如果在金門遇到受傷的金龜(或其他動物),可以問問金門縣野生動物救援暨保育協會尋求協助。讓眾多的野生動物以及珍稀的金龜,能在金門好好過生活。

關於【極危動物】系列 — — 臺灣極危五大脊椎動物

有許多動物正面臨滅絕的危機,讓我們看看牠們、想想牠們的處境,進而在生活中選出一個良善相處的方式吧!

臺灣極危五大脊椎動物們來自農委會特有生物研究保育中心與林務局發表的「紅皮書名錄」,這名錄讓我們更了解牠們生存受威脅的狀況,而五大類群包含陸域哺乳類、鳥類、陸域爬行類、兩生類、淡水魚類,共評估617種,其中極危的動物就有15種!



★本文經「景澤創意」授權提供。

