ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

生性害羞靦腆的金龜　變成渾身腥臭味…一切都是為了「愛」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 【極危動物】為愛而臭的金龜 。（圖／景澤創意提供）

▲為愛而臭的金龜 。（圖／景澤創意提供，請勿隨意翻攝）

文／景澤創意

還記得歐亞水獺嗎？同在金門，身不由己的，還有另一種。牠也喜歡現蹤在水塘附近，卻沒有歐亞水獺來的吸睛，牠是金龜。

鑲金或焦黑的頭
金龜頭部寬大，頭的兩側鑲著黃色線條，但有趣的是，有些雄性金龜的黃色線條卻會在長大時消失，讓整個頭變得焦黑。普遍來說，雌性的金龜會比雄性的金龜來的大隻。每隻金龜龜殼上的花紋都不甚相同，各自展現牠們的獨特。

春末時節聞起來會臭臭的
牠們生性害羞靦腆，別於其他喜歡曬太陽的龜，金龜比較喜歡待在多植物的地方，喜歡有軟泥的沼澤。牠們吃菜也吃肉。到了春末繁殖期，雄性金龜就會散發出一股只有雌金龜懂、但人類覺得刺鼻的腥臭味，因此金龜又被稱作臭龜。

龜家危機四伏
雖然除了臺灣金門，在中國、韓國、日本等地都有牠的蹤跡，但在IUCN的紅皮書中，牠已經被列為瀕危等級，在臺灣的紅皮書裡面也列為極危物種，牠也是保育類的野生動物，任意獵捕宰殺會遭罰則的！在中國雖然有很多金龜，不過大多是飼養而非野生，雖然臺灣本島以前也能看到野生金龜，不過目前只能在金門看見。

請繼續往下閱讀...

看過一系列極危動物的你，有沒有覺得金門這個棲息地很熟悉呢？的確，金龜可以在金門有穩定族群，原因跟歐亞水獺的處境有相似之處。金門除了在地理上有海洋與其他地區隔絕，因當地挖了許多水池、建造水庫，提供了適合金龜以及歐亞水獺的棲息環境，加上1992年以前的出入境管制，讓金門的觀光及開發腳步較緩，也間接讓金龜、歐亞水獺可以生活。

然而，牠也與難兄難弟歐亞水獺面臨某些共同的危機：金門的觀光等開發行為可能汙染水源，道路開發及用路人的不留意已然造成殼破龜亡案例。除此之外，金龜和其他龜類一樣，面對中藥材龜板的需求可能遇上劫難。而數量不多的金龜會與斑龜雜交，也有基因汙染的危機。

水水金門好龜宿
愛動物的你，不一定要把動物變成寵物。尤其像金龜這樣的保育類動物，千萬不要帶回家養，而要讓牠好好待在野外。為了金龜的健康，也請不要購買龜板，降低金龜被捕殺的可能性。

如果身在金門，路過金龜棲息地請格外小心，金門縣政府已經在路上增設「金龜出沒！請注意」的警示牌，提醒大家減速慢行，希望能減少悲劇發生。此外，如果在金門遇到受傷的金龜（或其他動物），可以問問金門縣野生動物救援暨保育協會尋求協助。讓眾多的野生動物以及珍稀的金龜，能在金門好好過生活。

參考資料

●臺灣生命大百科金龜檔案：http://taieol.tw/pages/72149

●臺灣大百科全書的金龜檔案：http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=7038　

●IUCN紅皮書裡的金龜：https://www.iucnredlist.org/species/170502/97431862

●金龜面臨的威脅：https://e-info.org.tw/node/210709

●Alves et al., 2008, Reptiles used in traditional folk medicine: conservation implications, Biodiversity and Conservation, 17(8): 2037-2049.

●Lovich et al., 2011, Mauremys reevesii (Gray 1831) - Reeves’ Turtle, Chinese Three-Keeled Pond Turtle, Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A compilation project of the IUCNISSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group.)

關於【極危動物】系列 — — 臺灣極危五大脊椎動物

有許多動物正面臨滅絕的危機，讓我們看看牠們、想想牠們的處境，進而在生活中選出一個良善相處的方式吧！

臺灣極危五大脊椎動物們來自農委會特有生物研究保育中心與林務局發表的「紅皮書名錄」，這名錄讓我們更了解牠們生存受威脅的狀況，而五大類群包含陸域哺乳類、鳥類、陸域爬行類、兩生類、淡水魚類，共評估617種，其中極危的動物就有15種！

★本文經「景澤創意」授權提供。
★更多當代生活的新觀點，請上「景澤創意 Vision Union」臉書。

關鍵字： 歐亞水獺金龜臭龜瀕危IUCN紅皮書

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

奴才我來了～跟對岸貓咪揮個手..沒想到牠竟「渡河上..

4毛孩「清晨突然吵醒主人」　他起床罵完...整間房..

買烤肉驚見「斑點高山犬」飄仙氣逛夜市　在地人：每個..

影／毛孩枕頭大評比！爸躺金毛超舒適秒入睡　躺二哈卻..

主人溺水了！哈士奇思考10秒「跳下去救」　結局神翻..

貴賓狗修毛舌頭被剪破…剩1/4相連噴血亂晃　太慢送..

19年黑貓長成「黑豹」？主人雙手捧牠肌肉冒出..網..

「台灣黑熊」路邊爽吃姑婆芋！對視登山客嚇到轉身逃　..

餵食後街貓每天「守護機車」　停哪都找得到..她只好..

影／怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一..

回頭驚見金吉拉「跩臉邪笑」　網頭皮發麻：只有鏡子裡..

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟..

違法飼養！學會2月收3隻獼猴寶寶　小猴終於喝到奶...

貼心柴情人節送爸「5千塊驚喜」　他見耳機內部崩潰：..

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉..

「走失喵霸凌家汪」她PO文找主人　貓暫住卻當自己家..

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：..

高速公路分隔島好像有小貓…　 颱風天男友堅持折回！..

湯瑪&朋友們04：小貢和小貓

湯瑪&朋友們03：絕不諂媚的男子漢諾拉

生性害羞靦腆的金龜　變成渾身腥臭味…一切都是為了「..

公園散步完累癱！　軟腳柴「機車跳一半」搖尾撒嬌：爸..

天外飛來一隻熊！值勤警半路遭擊　車身翻覆起火慘燒毀

大白熊一屁股坐女主人腿上抱抱　笑瞇瞇當「2倍大巨嬰..

買烤肉驚見「斑點高山犬」飄仙氣逛夜市　在地人：每個..

「叫姐姐拿零食給你」全家沒人要動...媽寶汪淚眼告..

45公斤比特犬慘成巨鱷零食　女主人目睹嚇壞：把牠當..

家裡老是有小強！動物園模擬「居家死角」　解密蟲室友..

「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆秒拿..

奴才晚到2分鐘...貓界嘶吼哥「叫到燒聲！」　見他..

2019台灣設計展主視覺　展現屏東創造與文化及設計..

13歲李嫣爆2hrs花50萬！　「親出面亮真相」網..

可樂旅遊攜手長榮400張機票大放送　慶祝38周年：..

報廢車內築滿黃泥狀蜂巢...驚人影片曝光！ 網友驚..

影／凌晨上廁所！臥室突現一道「黑色詭影」他嚇壞…警..

快訊／陳宏昌確定被開除黨籍！新北市黨部10分鐘一致..

「賴扁會」成「蔡賴配」契機？　蔡英文：跟賴清德的溝..

保障買賣屋權益　信義房屋：看屋必讀「不動產說明書」

普丁「皮衣＋摩托車」奔馳克里米亞　嘸甩6萬人怒吼選..

冷氣裝1個月就壞！他怨乾等1天「客服態度差」　網回..

寵物動物熱門新聞

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

貴賓狗舌頭被剪破　剩1/4相連..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

台灣黑熊又現蹤　路邊爽吃姑婆芋

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

忠狗緊跟拾荒爺　過馬路肉身擋車

失控汪陪拍婚紗照　全程都在秀巨..

貓衝刺飛撲挽留她　萌片羨煞貓奴

為3汪蓋豪宅　他聽網友建議裝自..

讀者迴響

熱門新聞

跟對岸貓咪揮手..沒想到牠竟渡..

毛孩清晨吵主人　他罵完房子在搖

逛夜市見仙氣梅花鹿　在地人淡定

爸躺金毛超舒適　躺二哈卻撞破頭

二哈跳水救主人　驚覺太冷又上岸

貴賓狗舌頭被剪破　剩1/4相連..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

台灣黑熊又現蹤　路邊爽吃姑婆芋

餵食街貓每天守車　她只好搭捷運

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

忠狗緊跟拾荒爺　過馬路肉身擋車

失控汪陪拍婚紗照　全程都在秀巨..

貓衝刺飛撲挽留她　萌片羨煞貓奴

為3汪蓋豪宅　他聽網友建議裝自..

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

最新影片

更多

回頭驚見金吉拉「跩臉邪笑」　網頭皮發麻：只有鏡子裡的在笑

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

違法飼養！學會2月收3隻獼猴寶寶　小猴終於喝到奶...花生全吐出來

貼心柴情人節送爸「5千塊驚喜」　他見耳機內部崩潰：七夕＝氣死

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面