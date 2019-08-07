小臉萌喵被叮出雙下巴！　秒變真實版戽斗貓...媽忍笑PO網

▲虎斑貓被蜜蜂叮出雙下巴。（圖／網友陳小任授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

真的是同一隻貓咪嗎？馬祖網友陳小任家中有隻愛玩的虎斑貓「虎妹」，這天牠獨自到家附近玩耍，沒想到當媽媽晚上要叫牠回家時，看到一隻既熟悉又陌生的「戽斗貓」趴坐在機車上，雖然長出了雙下巴，但飼主仍認得出那就是虎妹，於是立馬將牠抱回家檢查，才發現毛孩可能是因為愛玩，才不小心被蜜蜂叮到了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲「本喵的臉原本可是很小的。」

馬麻陳小任表示，由於馬祖地區晚上人車稀少，所以偶爾會讓毛孩出門放風，沒想到平時愛搗蛋、愛抓蟲的虎妹，竟把歪腦筋動到蜜蜂頭上，因此得到了雙下巴一枚，原本的小V臉就這樣變成超大戽斗。所幸毛孩回家後並無表現出任何不舒服的症狀，還有辦法大打哈欠，甚至累了倒頭就睡，而家人也表示將會持續觀察虎妹的情況，並帶牠到醫院檢查。

▲真的是同一隻嗎XDDD

▲虎妹回家沒多久後倒頭就睡。

照片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」後，看了紛紛忍不住笑噴表示，「對不起我很想笑是應該的嗎XD」、「戽斗星球真貓版」、「又一隻經典的貓出現了XD」、「太好笑不能只有我看到」、「有點兒像聖誕老公公的下巴」、「嘴角守不住了XD」、「覺得好笑又心疼」、「快教他彈指！現在可以Cos薩諾斯」，另外，網友貼心提醒，「要留意有沒有怪怪的喔，螫過怕的是過敏反應，感覺呼吸變快要立即急診。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲虎妹從小就長得無辜又呆萌。

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