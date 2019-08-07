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熊媽媽未現身！廣原迷路小熊「先照養、再野放」…林管處：1歲後執行

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▲台東廣原小熊 。（圖／台東林區管理處提供）

林務局今開會決定「先照養、再野放」廣原小熊。（圖／台東林管處提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

台東縣廣原村落單的小黑熊在經歷10天原地照養後，由於熊媽媽始終未現身，研判母熊接小孩回家的機率極低，台東林區管理處今（7）日召開專家會議，決定將小熊移往林管處轄屬場域持續照養，等小熊約莫一歲後，再挑時間、地點野放。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲台東廣原小熊。（圖／台東林管處提供）

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廣原小熊跟之前的「南安小熊」差不多大。

台東林管處將與特有生物研究保育中心共同成立專案小組，相關事宜將首次由政府保育單位全權處理，邀請相關單位與專家學者提供專業意見。台東縣廣原村（27日）中午發現一隻小黑熊遭兩隻狗追逐，為保護小熊的安全，只好立即暫時安置，並通報林管處進行後續處理，期盼做出對小熊最好的決定。

▲台東廣原小熊。（圖／台東林管處提供）

保育單位放置蜂蜜，吸引熊媽媽靠近。

據悉，第一階段10天（7/27-8/6）等待母熊的照養期已過，熊媽媽仍未現身出現或帶回小熊，為了處理相關後續，林管處於今日上午10時召開「廣原小熊後續處置及因應措施」研商會議，由林務局局長林華慶主持，邀請特有生物研究保育中心、台北市立動物園、野生哺乳動物專家學者、台灣黑熊保育協會代表及部落族人商討第二階段處理與因應搓施。

▲台東廣原小熊。（圖／台東林管處提供）

林管處呼籲：民眾若發現台灣黑熊出沒或需救援時，立即主動通報林管處，落實保育。

各專家學者及在地代表皆提出相關問題及觀察，最終決定「先照養、再野放」，考量花、東地區未來仍可能會有落單幼熊出現，政府有必要建立照養野放專業技術與場域，包含緊急應變能力、照養程序、人員培力、照養設施等，因此小熊後續將由台東林管處負責照養，並與特有生物研究保育中心共同組成照養及野放小組。

林華慶表示，台灣黑熊棲地所在的居民是保育工作的第一線夥伴，不論是台東廣原小熊、或先前在花蓮玉里誤中陷阱的成年公熊，都是由部落朋友在第一時間通報政府與黑熊保育協會搶救的。林務局盼望台灣黑熊在大家齊心守望下生生不息；面對未來台灣黑熊可能日漸頻繁出現在淺山地區，相關單位與在地民眾都需要做好充足準備。

▲台東廣原小熊。（圖／台東林管處提供）

▲林務局表揚當時協助安置救援小熊的民眾。

台東林管處處長劉瓊蓮提到，將在黑熊可能出現的社區部落進行宣導，民眾若發現台灣黑熊出沒或需救援時，立即主動通報林管處，落實保育。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

＊相關新聞：小熊誤入廣原部落遭狗追！村民「合力抱抱」裝籠保護　餵蜂蜜水壓壓驚

　　　　　     蜂蜜引誘！廣原迷路小熊「移籠野放」等媽媽　林管處：體力食慾超好

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關鍵字： 台東廣原台灣黑熊野放林管處廣原小熊

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