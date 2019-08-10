影／8米座頭鯨困漁網擱淺　祕魯村民挖道救援

▲一隻座頭鯨不小心被漁網纏繞，30日在沙灘上擱淺，漁夫、村民、警察與志願者合力協助，終於在隔天幫助牠重回大海。（圖／取自路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

秘魯西北部沿岸地區在七月底發生兩2起座頭鯨受困事件，幸好在當地民眾及警察合力協助下牠們已順利重回海洋，沒有生命危險。

皮烏拉大區的塔拉拉（Talara, Piura）沿岸不遠處7月29日發生第一起救援事件，幾位民眾在海中浮潛，竟遇一頭座頭鯨被漁網纏繞難以行動，導潛卡斯特羅（Julio Cesar Castro）和幾名志願者見狀立即拿起小刀下潛將漁網切割，因漁網繩材質偏粗且硬，花費不少時間，最後終於成功讓鯨魚恢復自由。

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隔天在通貝斯大區的索里托斯（Zorritos, Tumbes）海邊發生第二起救援事件，同樣是被魚網纏繞，遭海水沖至沙灘上擱淺，這頭座頭鯨身長約8至10公尺，被發現的時候明顯呼吸困難，漁夫及村民見狀便出手幫忙，但效果不彰，隨後海巡人員及警察攜手救援，有些人拿鏟子挖沙，其餘則徒手協助挖出渠道，邊推邊拉才將鯨魚送回大海，在場民眾激動地舉手歡呼。

座頭鯨其背鰭及背瘤的外貌近似背負琵琶的日本「座頭」得名，成年後體重可達40公噸，身長可達18公尺，以躍出水面姿勢、超長胸鰭和成年雄鯨複雜叫聲而廣為人知，每年夏季隨著南極寒冷海水，現身於秘魯北海岸，吸引海內外遊客出海賞鯨。