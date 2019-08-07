剛出生幼犬「掉魚塭死亡」　狗媽媽全程守護...狂吠求救好無助

記者陳靜／採訪報導

台南愛媽吳瑞穎6日下午接獲友人通報，有隻小黑犬掉進魚塭因而死亡，屍體在水面上載浮載沉，這時岸邊的狗媽媽一直守護在牠身旁，雖然不知道該怎麼救起孩子，但牠用力地吠叫，想要藉此吸引人類協助救援，愛媽與友人用耙子將小狗撈起後帶回安葬，同時也告訴狗媽媽，「不用擔心，我們會處理。」牠才安心離開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小狗掉進魚塭死亡。（圖／網友吳瑞穎授權提供，下同）

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▲愛媽與友人協助撈狗。

當天通報人經過魚塭時，意外瞥見1隻小黑狗躺在水面上一動也不動，看樣子疑似已經死亡，同時他也發現旁邊有隻母狗著急地在周邊徘徊，明知道自己的孩子受難了卻無能為力，所幸這時剛好通報人路過，告知吳瑞穎後，2人帶著耙子到現場打撈小狗，狗媽媽一看到寶寶上岸後，激動地對著他們吠叫，於是他們耐心地向牠解釋，狗媽媽才默默安靜下來，同意2人帶走小狗。

▲愛媽將小狗帶回安葬處理。

吳瑞穎向《ETtoday寵物雲》表示，這隻死亡的幼犬大約只出生了將近半個月，研判是隻剛開眼的小寶寶，其實先前在不遠處的洞穴裡，也曾發現其他的小狗生活在當地，偶爾好像也會有人餵養，但是只要人類一靠近，牠們就會馬上逃走，因此只能小心翼翼觀察，之前也將視情況決定是否補捉救援。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲先前曾目擊附近有其他小狗。