ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

剛出生幼犬「掉魚塭死亡」　狗媽媽全程守護...狂吠求救好無助

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／採訪報導

台南愛媽吳瑞穎6日下午接獲友人通報，有隻小黑犬掉進魚塭因而死亡，屍體在水面上載浮載沉，這時岸邊的狗媽媽一直守護在牠身旁，雖然不知道該怎麼救起孩子，但牠用力地吠叫，想要藉此吸引人類協助救援，愛媽與友人用耙子將小狗撈起後帶回安葬，同時也告訴狗媽媽，「不用擔心，我們會處理。」牠才安心離開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小狗掉進魚塭死亡。（圖／網友吳瑞穎授權提供）

▲小狗掉進魚塭死亡。（圖／網友吳瑞穎授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲小狗掉進魚塭死亡。（圖／網友吳瑞穎授權提供）

▲愛媽與友人協助撈狗。

當天通報人經過魚塭時，意外瞥見1隻小黑狗躺在水面上一動也不動，看樣子疑似已經死亡，同時他也發現旁邊有隻母狗著急地在周邊徘徊，明知道自己的孩子受難了卻無能為力，所幸這時剛好通報人路過，告知吳瑞穎後，2人帶著耙子到現場打撈小狗，狗媽媽一看到寶寶上岸後，激動地對著他們吠叫，於是他們耐心地向牠解釋，狗媽媽才默默安靜下來，同意2人帶走小狗。

▲小狗掉進魚塭死亡。（圖／網友吳瑞穎授權提供）

▲愛媽將小狗帶回安葬處理。

吳瑞穎向《ETtoday寵物雲》表示，這隻死亡的幼犬大約只出生了將近半個月，研判是隻剛開眼的小寶寶，其實先前在不遠處的洞穴裡，也曾發現其他的小狗生活在當地，偶爾好像也會有人餵養，但是只要人類一靠近，牠們就會馬上逃走，因此只能小心翼翼觀察，之前也將視情況決定是否補捉救援。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小狗掉進魚塭死亡。（圖／網友吳瑞穎授權提供）

▲先前曾目擊附近有其他小狗。

關鍵字： 米克斯汪汪魚塭幼犬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／家人台語聊天講到「安全帽」　阿柴突然有反應！興..

早上出門沒帶牠...高山犬「霸占駕駛座」耍賴　媽推..

影／擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　這張圖讓網友找..

回家驚見白柴男孩「偷穿洋裝」　媽高八度逼問...牠..

曾誤舔過可樂！　牠看到「紅色瓶蓋」就怕爆...探頭..

影／台南幼犬遭虐打「上下顎全斷、頭部見骨」　狠心飼..

影／站內褲區看半天　媽精心為柴挑「黑色耐看款」....

不喜歡被碰腳　古代牧羊犬剪毛怕怕...甜靠美容師姐..

發票全槓龜！毛孩躺「廢紙堆」表情奧嘟嘟　他無奈：我..

上廁所被「2顆頭」逼視！　超狂喵鑽抽風機洞口監督...

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...

擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　一張圖找到眼花：到..

調皮爸整汪汪！一下出門、一下顧家 牠落寞走回頭...

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加..

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：..

有隱藏開關！輕撥「鬍鬚」秒啟動 萌貓張嘴露出超Q小..

浪浪別哭-你的一不小心 就有可能讓你的毛孩變成浪浪

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水後 CPR怎麼做..

柴可兔斯貓-家裡地位怎麼排？從睡覺就看的出來

Jessica Law羅明嘉-最具爭議性話題 烏..

法鬥從6樓高摔下「撞破汽車天窗」　奇蹟只受輕傷！

鸚鵡喝水遭「鋼鐵尾巴」連打4巴掌　牠張大嘴傻眼：你..

拜別父母感人時刻…柴「愛意噴發」卡位害笑場　新娘：..

橘貓被抱起就摺成「三角飯糰」　詭異瑜珈姿「爽呼嚕」

剛出生幼犬「掉魚塭死亡」　狗媽媽全程守護...狂吠..

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車　半身懸空「果凍搖」…下..

影／汪雨夜散步踩到金屬蓋「觸電癱瘓」　無法大小便好..

熊媽媽未現身！廣原迷路小熊「先照養、再野放」…林管..

小臉萌喵被叮出雙下巴！　秒變真實版戽斗貓...媽忍..

好熱阿～奇葩二哈「整頭泡冰桶」　網笑：這孩子到底在..

送柯文哲8個字答案揭曉　王世堅「卡5次」講不出來

好大膽！　光頭男土地公前1個月偷17次油香錢　

快訊／利奇馬逼台　蔡英文叮嚀國人遵守「3不5要」原..

向幸福肥說No！營養師曝「4款經典巧克力」吃不胖秘..

七夕情人節限定美妝買起來！嬌蘭小金管、YSL愛心禮..

移工撐起一片天！這間印尼雜貨店　吸新房東創價買下　

受惠產品組合優化　群電第2季營收年增8%創新高

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻..

雁默／美國會打台灣牌嗎？端視川普的這些小動作

「想去濟州島看海」韓戰被俘55年染肺疾　89歲脫北..

寵物動物熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

鸚鵡伸腳給別人聞　豹貓下秒大翻..

印度暴雨鱷魚街上漂　咬狗片瘋傳

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

汪被丟掉綁樹上　見人仍努力燦笑

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

屠宰車掉下小豬　素食女狂喜：奇..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

讀者迴響

熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

鸚鵡伸腳給別人聞　豹貓下秒大翻..

印度暴雨鱷魚街上漂　咬狗片瘋傳

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

汪被丟掉綁樹上　見人仍努力燦笑

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

屠宰車掉下小豬　素食女狂喜：奇..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

狗跳車躲高溫被吊死　飼主在辦棄..

最新影片

更多

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　一張圖找到眼花：到底有幾隻？

調皮爸整汪汪！一下出門、一下顧家 牠落寞走回頭...網笑：會精神分裂啦

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加料卡好喝

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：我的玩具呢？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面