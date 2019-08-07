ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鸚鵡喝水遭「鋼鐵尾巴」連打4巴掌　牠張大嘴傻眼：你！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／綜合報導

在休息的時候，周遭一直有人打擾，真的會火大！日本的飼主中村愛家中有飼養3隻狗、3隻烏龜及1隻鸚鵡，在這大家庭裡面經常發生有趣的事。這天鸚鵡正在低頭喝水時，一直被狗狗的尾巴send tree pay（台語的賞巴掌），最後被連打4巴掌的牠，整個又生氣又傻眼，逗趣的模樣笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主日前在推特用戶「@megumi_nakamura」PO出一段影片並註解說，「對尾巴攻擊感到憤怒」。畫面中可以看到，鸚鵡和拉拉一起低頭喝水，但是一旁總是有條尾巴一直打擾；只見牠一開始就舉起腳做出防禦的動作，但沒想到這條尾巴直接連續猛甩，而且每下都重重地打在鸚鵡的頭上，讓牠氣得後腿幾步，且張大嘴定格看傻眼。

鸚鵡喝水遭打4巴掌，牠張嘴傻眼。（圖／翻攝自推特用戶「@megumi_nakamura」）

請繼續往下閱讀...

▲喝個水被狗狗的尾巴狂打，鸚鵡氣到張大嘴傻眼了！（圖／翻攝自推特用戶「@megumi_nakamura」）

雖然這段影片才短短6秒鐘，但因為鸚鵡惱羞的模樣非常少見，吸引了大批網友的觀看，而且最近也被台灣網友轉貼分享到臉書鸚鵡社團，許多人看了紛紛留言笑說，「哈哈哈怎麼那麼可愛」、「鸚鵡也有犯傻的時後」、「牠超生氣的耶XDD」、「被賞巴掌真的太可愛了！」、「鸚鵡：能讓我好好喝個水嗎」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 鸚鵡推特日本尾巴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狼勒？粗線條狗爸追上街「倒頭栽拎奶汪回家」　網友全..

黑衣哥德女帶「超狂寵物」搭地鐵　沒人敢坐她旁邊

影／怕90歲爺反對養貓...收編5年才帶回家　他一..

鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩..

超商驚見2隻鴨並肩巡邏！　店員被問到累「貼公告介紹..

貓媽叼「2坨黑黑」丟砂盆！　鏟屎官看傻：那不是大便..

臭到翻天？鸚鵡伸腳給豹貓聞　下秒後仰大翻一圈！

小黃大叫一聲！印度暴雨驚見「鱷魚街上漂」　咬狗屁股..

牽繩在身上..哈士奇雙眼遭挖　獨自趴雨中想哭卻沒了..

天真汪被棄養「綁路樹曝曬」等死　見路人竟擠出最後力..

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...

擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　一張圖找到眼花：到..

調皮爸整汪汪！一下出門、一下顧家 牠落寞走回頭...

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加..

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：..

有隱藏開關！輕撥「鬍鬚」秒啟動 萌貓張嘴露出超Q小..

浪浪別哭-你的一不小心 就有可能讓你的毛孩變成浪浪

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩溺水後 CPR怎麼做..

柴可兔斯貓-家裡地位怎麼排？從睡覺就看的出來

Jessica Law羅明嘉-最具爭議性話題 烏..

法鬥從6樓高摔下「撞破汽車天窗」　奇蹟只受輕傷！

鸚鵡喝水遭「鋼鐵尾巴」連打4巴掌　牠張大嘴傻眼：你..

拜別父母感人時刻…柴「愛意噴發」卡位害笑場　新娘：..

橘貓被抱起就摺成「三角飯糰」　詭異瑜珈姿「爽呼嚕」

剛出生幼犬「掉魚塭死亡」　狗媽媽全程守護...狂吠..

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車　半身懸空「果凍搖」…下..

影／汪雨夜散步踩到金屬蓋「觸電癱瘓」　無法大小便好..

熊媽媽未現身！廣原迷路小熊「先照養、再野放」…林管..

小臉萌喵被叮出雙下巴！　秒變真實版戽斗貓...媽忍..

好熱阿～奇葩二哈「整頭泡冰桶」　網笑：這孩子到底在..

快訊／利奇馬逼台　蔡英文叮嚀國人遵守「3不5要」原..

向幸福肥說No！營養師曝「4款經典巧克力」吃不胖秘..

七夕情人節限定美妝買起來！嬌蘭小金管、YSL愛心禮..

移工撐起一片天！這間印尼雜貨店　吸新房東創價買下　

受惠產品組合優化　群電第2季營收年增8%創新高

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻..

雁默／美國會打台灣牌嗎？端視川普的這些小動作

「想去濟州島看海」韓戰被俘55年染肺疾　89歲脫北..

麻吉弟弟合作孫生怒了！　Rap錄很久...製作人2..

法鬥從6樓高摔下「撞破汽車天窗」　奇蹟只受輕傷！

寵物動物熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

鸚鵡伸腳給別人聞　豹貓下秒大翻..

印度暴雨鱷魚街上漂　咬狗片瘋傳

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

汪被丟掉綁樹上　見人仍努力燦笑

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

屠宰車掉下小豬　素食女狂喜：奇..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

讀者迴響

熱門新聞

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

鬆獅蜥嗑掉小強　傻眼貓咪轉頭到..

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

鸚鵡伸腳給別人聞　豹貓下秒大翻..

印度暴雨鱷魚街上漂　咬狗片瘋傳

哈士奇雙眼遭挖　趴雨中想哭卻沒..

汪被丟掉綁樹上　見人仍努力燦笑

超懶團隊！2師傅床下翻修一整天

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

屠宰車掉下小豬　素食女狂喜：奇..

19年黑貓長成黑豹？主人險捧不..

狗跳車躲高溫被吊死　飼主在辦棄..

最新影片

更多

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　一張圖找到眼花：到底有幾隻？

調皮爸整汪汪！一下出門、一下顧家 牠落寞走回頭...網笑：會精神分裂啦

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加料卡好喝

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：我的玩具呢？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面