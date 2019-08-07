鸚鵡喝水遭「鋼鐵尾巴」連打4巴掌　牠張大嘴傻眼：你..

記者吳鎮良／綜合報導

在休息的時候，周遭一直有人打擾，真的會火大！日本的飼主中村愛家中有飼養3隻狗、3隻烏龜及1隻鸚鵡，在這大家庭裡面經常發生有趣的事。這天鸚鵡正在低頭喝水時，一直被狗狗的尾巴send tree pay（台語的賞巴掌），最後被連打4巴掌的牠，整個又生氣又傻眼，逗趣的模樣笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主日前在推特用戶「@megumi_nakamura」PO出一段影片並註解說，「對尾巴攻擊感到憤怒」。畫面中可以看到，鸚鵡和拉拉一起低頭喝水，但是一旁總是有條尾巴一直打擾；只見牠一開始就舉起腳做出防禦的動作，但沒想到這條尾巴直接連續猛甩，而且每下都重重地打在鸚鵡的頭上，讓牠氣得後腿幾步，且張大嘴定格看傻眼。

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▲喝個水被狗狗的尾巴狂打，鸚鵡氣到張大嘴傻眼了！（圖／翻攝自推特用戶「@megumi_nakamura」）



雖然這段影片才短短6秒鐘，但因為鸚鵡惱羞的模樣非常少見，吸引了大批網友的觀看，而且最近也被台灣網友轉貼分享到臉書鸚鵡社團，許多人看了紛紛留言笑說，「哈哈哈怎麼那麼可愛」、「鸚鵡也有犯傻的時後」、「牠超生氣的耶XDD」、「被賞巴掌真的太可愛了！」、「鸚鵡：能讓我好好喝個水嗎」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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