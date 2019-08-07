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浪喵曾患癲癇…等家2個月毫無消息　愛媽心急：擔心佔送養位置

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實習記者劉芊妤／綜合報導

貓咪「范范」在中途餐廳「浪浪別哭」等家1陣子都沒有任何申請，救援愛媽心急地說，「會不會佔了一個位置！」但認真觀察可以發現，范范雖然是隻曾患有癲癇的貓咪，但個性穩定不搗蛋，非常親貓親狗，就算身上有小缺點，但范范從不氣餒，依舊開心地跟大家相處，乖乖等待主人的到來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪范范。（圖／浪浪別哭授權提供）

想更認識范范的民眾，歡迎臉書查詢「浪浪別哭」喔！

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曾患有癲癇的范范在照顧上比一般貓咪更容易上手，因為牠的動作總是慢半拍，餵藥的過程也很順利，雖然動作不敏捷無法跟其他同伴跳上跳下，但搞破壞的名單裡絕對都沒牠。有趣的是，一般貓咪看到狗狗經過總會嚇得炸毛到處亂竄，唯獨愛狗的范范踩著優雅的碎步主動前來，甚至會一起嬉鬧玩耍。

▲貓咪范范。（圖／浪浪別哭授權提供）

范范個性乖巧不搗蛋，非常親貓親狗。

浪浪別哭表示，雖然每天需要特別照顧但難度低，兩個月來范范的癲癇從沒發作，但這麼多優點的貓咪卻從沒等到一張領養申請書，「我想，或許是因為牠是成貓，加上沒辦法主動跳到客人大腿上撒嬌，也或許因為每個月必須多花2000塊的醫藥費，吃藥控制癲癇至少一年後看狀況才能判斷是否停藥。」經過風風雨雨的范范，始終不向命運低頭，勇敢面對自己的不完美。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪范范。（圖／浪浪別哭授權提供）

▲范范在努力等待主人的到來。

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關鍵字： 浪浪別哭浪浪認養領養貓咪毛孩寵物

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