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等嘸媽媽！　台東廣原小熊進入照養野放程序

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▲廣原小熊進入進入照養野放程序。（圖／記者楊均典翻攝）

▲廣原小熊進入進入照養野放程序。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

落單的台東廣原小熊在經歷10天原地照養等待後，熊媽媽始終未現身，研判母熊帶回機率已低，林務局台東林區管理處7日召開專家會議，決定將小熊移往林管處轄屬場域持續照養，至小熊1歲後再擇時擇地野放。

7月27日上午，台東縣海端鄉廣原村村民王萬有在1處釣魚場旁香蕉園發現2隻狗追逐1隻落單的臺灣黑熊幼熊，為了保護小熊安全，只得立即暫時安置，並通報台東林管處進行後續處理。

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如今，第1階段10天等待母熊的照養期已過，母熊仍未現身周遭或帶回小熊，為了決定後續處理方向，台東林管處於7日上午10時在轄屬關山工作站召開「廣原小熊後續處置及因應措施」研商會議。

會議由林務局林局長華慶主持，邀請特有生物研究保育中心、臺北市立動物園、野生哺乳動物專家學者李玲玲、林良恭、王穎、姜博仁及臺灣黑熊保育協會代表等，並邀請在地意見領袖海端鄉鄉長、廣原村村長、大埔部落主席及龍泉部落主席等，共商第2階段處理與因應措施；不克出席的學者袁孝維、黃美秀也書面提供意見。

林華慶表示，臺灣黑熊棲地所在的居民是保育工作的第一線夥伴，不論是台東廣原小熊、或先前在花蓮玉里誤中陷阱的成年公熊，都是由部落朋友在第一時間通報政府與黑熊保育協會搶救的；林務局呼籲民眾在任何狀況下發現台灣黑熊出沒或需要救援，都應該盡快通報所在地的林管處或政府單位。

台東林管處處長劉瓊蓮指出，該處也將在黑熊可能出現的社區部落進行宣導，鼓勵民眾若發現臺灣黑熊出沒或需救援時，立即主動通報林管處，落實保育。林務局盼讓臺灣黑熊在大家齊心守望下生生不息；面對未來臺灣黑熊可能日漸頻繁出現在淺山地區，相關單位與在地民眾都需要做好充足準備。

會議中，各專家學者及在地代表皆提出許多相關考量及觀察，綜合各方意見後，林務局決議，廣原小熊後續將「先照養、再野放」；考量花、東地區未來可能仍會有落單幼熊出現，政府保育主管機關與研究單位有必要建立照養野放專業技術與場域，包含緊急應變能力，照養程序、人員培力、照養設施等，因此小熊後續將由台東林管處負責照養，並與特有生物研究保育中心共同組成照養及野放小組。

林務局後續也將邀集相關單位及專家學者，依據近年花蓮南安小熊、台東廣原小熊等事件處理經驗，研商臺灣黑熊落單幼熊的標準處置程序，作為未來處理的依循方針，並建立民眾遇到台灣黑熊時的相關準則。

關鍵字： 廣原小熊

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