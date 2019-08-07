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橘貓被抱起就摺成「三角飯糰」　詭異瑜珈姿「爽呼嚕」

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記者李依融／綜合報導

橘貓Romeo只要被抱起，身體就會凹成詭異的「倒三角形」，奴才彷彿捧著好大一顆金黃色的三角飯糰，社群網站Reddit網友@Romeo_is_my_namo分享，「我男友的貓真的很怪」。許多網友看到貓咪的特異姿勢不禁失笑，「我看是你男友不會抱貓吧！」

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影片中，Romeo被奴才抱起，竟然變成頭下腳上的怪異姿勢，整個身體軟爛攤在奴才手上，一邊享受摸摸一邊做出高難度瑜珈，@Romeo_is_my_namo笑說，Romeo只要被抱起就會變成這樣，實在令人想不透。有網友質疑是男友不會抱貓，@Romeo_is_my_namo解釋，「其實Romeo超舒服的，還爽到一直呼嚕，但為什麼把自己摺成這樣真的搞不懂。」

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許多網友看到Romeo的特技不禁笑出來，也有人猜測可能是橘貓很友善，所以表現得太放鬆了，「我家的橘貓也是這樣，一被抱起來就像沒骨頭一樣。」、「橘貓是不是比較沒神經？」Romeo無厘頭的表現瞬間吸粉，@Romeo_is_my_namo也承諾之後會多多分享Romeo有趣的瞬間。

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關鍵字： 橘貓瑜珈

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