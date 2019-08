公牛旁觀足球賽…球滾到牠腳下　防守開關竟然打開不還人家

▲一隻牛撿到足球,竟然開始踢了起來。(圖/翻攝自推特/Harsha Bhogle)

記者詹筠怡/綜合報導

足球是全世界最盛行的活動,而這個畫面顯示了,就連動物也抵擋不住足球運動的魅力,這天下午,一群印度的青少年踢足球踢得正開心,卻來了一個不速之客旁觀。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

那是一隻公牛,牠入迷的盯著球賽,也許腳癢了,突然足球滾到牠腳下,當男孩們準備把球拿回來時,這隻牛卻打死不讓,接著竟然緩緩地開始踢球,大家都驚呆了,牠像是踢出了興趣、打開防守開關,不管小男孩怎麼靠近要搶球,牠都不讓。

▲不只開始踢球,甚至不把球還人家。



最後男孩們只好聯手,好不容易才把球搶回來,這隻愛上足球的牛竟然追著球跑來跑去,就像是也加入踢球賽一樣。最後這場足球賽離奇變成男孩們和公牛之間的友誼賽,搞笑畫面讓路過的人都彎腰笑到不行。

