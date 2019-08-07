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公牛旁觀足球賽…球滾到牠腳下　防守開關竟然打開不還人家

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（圖／翻攝自推特／Harsha Bhogle）

▲一隻牛撿到足球，竟然開始踢了起來。（圖／翻攝自推特／Harsha Bhogle）

記者詹筠怡／綜合報導

足球是全世界最盛行的活動，而這個畫面顯示了，就連動物也抵擋不住足球運動的魅力，這天下午，一群印度的青少年踢足球踢得正開心，卻來了一個不速之客旁觀。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

那是一隻公牛，牠入迷的盯著球賽，也許腳癢了，突然足球滾到牠腳下，當男孩們準備把球拿回來時，這隻牛卻打死不讓，接著竟然緩緩地開始踢球，大家都驚呆了，牠像是踢出了興趣、打開防守開關，不管小男孩怎麼靠近要搶球，牠都不讓。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自推特／Harsha Bhogle）

▲不只開始踢球，甚至不把球還人家。

最後男孩們只好聯手，好不容易才把球搶回來，這隻愛上足球的牛竟然追著球跑來跑去，就像是也加入踢球賽一樣。最後這場足球賽離奇變成男孩們和公牛之間的友誼賽，搞笑畫面讓路過的人都彎腰笑到不行。

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關鍵字： 印度足球友誼賽

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