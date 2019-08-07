白柴睡覺被掃臉　「超厚雙下巴」Q彈狂抖...牠眼神死超爆笑！

記者陳靜／綜合報導

「可以讓我好好睡個覺嗎？」網友莫札桂這天帶著家裡的白柴「小阿呆」到宜蘭一日遊，毛孩玩累了便趁著燈光美氣氛佳時，默默趴在沙發上入睡，沒想到這時卻來了隻少根筋的黃金獵犬，牠只顧著興奮地和主人撒嬌，卻沒發現自己的尾巴已經掃到一旁的白柴，害得牠被吵醒，雙下巴還原地狂彈，場面超爆笑！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲白柴小阿呆睡覺狂被打臉。（圖／有點毛毛的／網友莫札桂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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飼主經常在臉書粉專「白柴小阿呆」分享毛孩的日常，身材圓滾滾非常呆萌，厚厚的雙下巴也是牠的招牌特色之一。這天有隻不認識的阿金因為和主人撒嬌一時太開心，便不小心在小阿呆面前甩起尾巴，殊不知卻意外地send了牠幾個tree pay，小阿呆無奈地抬起頭查看，沒想到卻換成下巴的肉肉被掃動，表情超厭世讓媽媽笑噴。

▲「柴生好難...想睡個覺都不行。」

▲這個下巴肉好欠捏啊XD

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「打到臉都腫了XD」、「配音加上那神情，只能說幾霸分中的幾霸分XD」、「懷疑狗生了啦」、「眼神已死」、「打到雙下巴都跑出來啦～」、「說好不打圍巾的XD」、「我喜歡他的下巴肉」、「太可愛了啦」、「打不用錢的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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