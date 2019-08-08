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自從老闆請過1次...歐告自動「趴桌討肉」　媽傻：你住下來算了　

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記者林韋辰／採訪報導

這個表情好像餓了幾世紀！台南歸仁一隻1歲大的高山犬「Kuro」在家不貪吃，但到了一間牛肉鍋店後整個「胃口大開」。每次主人吃到一半，Kuro屁屁就像有刺一樣坐不住，不停趴在桌子邊邊賣萌討食物，這一切貪吃的原因必須從上次經驗說起。

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▲自從老闆請過1次...歐告到店「趴桌討肉」　媽傻：你住下來算了。（圖／網友Yi Wen Chen‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kuro：本汪的食物來了～快點餵我好嗎？（圖／網友Yi Wen Chen‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

Kuro跟爸爸媽媽第一次到這間牛肉鍋店時，熱情的老闆娘看牠可愛，主動端上一盤特製、無太多調味料的新鮮牛肉給Kuro享用。怎料到Kuro吃過一次後，每次到店裡都激動坐不住，瘋狂將頭饋在桌上討肉肉，好像在說「我的肉呢？肉呢？」。媽媽說，「吃到一半就一直在旁邊吵，原來是看到老闆娘將招待牛肉放上桌。我看牠很想紮營在這間牛肉鍋店，想說『啊不然～你住下來算了』。」

▲自從老闆請過1次...歐告到店「趴桌討肉」　媽傻：你住下來算了。（圖／網友Yi Wen Chen‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲kuro看到美食眼睛瞬間撐大。

Kuro平常眼睛小小的，看到喜歡的食物眼睛「瞬間大5倍」，「如果我們餵太慢，還會用鼻子一直頂...已經進化成一隻吃貨汪！」媽媽也提到，老闆娘對Kuro超級好，會用燉清高湯的肉、加點蔬菜請牠吃。「其實kuro有點大隻，讓老闆娘有點怕怕的，但她還是Kuro很好，每次都請牠吃牛肉。」

媽媽笑Kuro是「食髓知味的小屁孩」，同時也在「有點毛毛的」社團分享Kuro貪吃片，網友看完紛紛在底下留言，「寵物友善餐廳讚讚」、「好大隻！這一個月伙食費多少呀？」、「牠：快快餵我一口～」、「好棒的餐廳，台南多了一個可以帶狗吃飯的好地方了」、「好可愛」。

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▲自從老闆請過1次...歐告到店「趴桌討肉」　媽傻：你住下來算了。（圖／網友Yi Wen Chen‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲老闆娘對Kuro超級好～主動送肉。

更多精采影片：

關鍵字： 高山犬台南牛肉鍋店友善餐廳

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