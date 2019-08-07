寵物雲「小賓士萌貓」想要一個好名字！15小時直播牠的日常包你流鼻血

▲我來監督你有沒有好好幫客人結帳！（圖／東森寵物雲商店提供，下同）

記者黃巧雯／綜合報導

位在新北市板橋區四川路一段的東森寵物雲板橋門市，住著一隻可愛小賓士貓，是年僅6月齡的小女生，每天都在店內超認真 吃喝玩樂 上班，療癒不少客人和路人。為了將牠的正能量散播給更多疲憊的靈魂，優質的寵物社團有點毛毛的將在8/9~8/11連續3天為牠打造一個網美直播秀！絕對萌得你流鼻血！

東森寵物雲板橋門市長期和新北市政府動物防疫處的八里動物之家合作，店內開放流浪貓咪愛心送養，希望能協助每一隻可愛的毛孩能找到長期飯票，自2019年4月開業以來，已成功送養16隻。這隻小賓士貓原本也是要開放認養，無奈牠的花色在大眾眼中較不討喜，所以一直無法找到主人。

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▼大家都覺得我的花色不漂亮，可是我不覺得呀！

「牠親人、好奇，而且又撒嬌，跟牠同一批被送來認養的貓咪都被收養了，只剩下牠，最後我們決定將牠收編，聘為毛毛店長。」板橋門市店長張祐綸指出，牠的個性真的非常好，喜歡舔人、討摸、討親親，而且也會跟其他待認養的貓咪玩在一起。

▼黑色妙鼻貼就是我的招牌記號，我還有好幾款帥氣的領結。

「牠實在太討人喜歡了，讓我們不知道什麼名字才配得上牠。」張祐綸感慨地說，板橋門市也算是僅開幕4個月的「新生兒」，這隻貓等於是跟著板橋門市一起成長，每天上班有牠陪伴，牠像是一起奮戰的好夥伴，「牠值得一個很棒的名字」。

▲唉呀，被你發現我躲在這裡了。我絕對不是在偷懶唷。

東森寵物雲商店邀請廣大熱愛寵物、喜愛寵物的網友們，一起來幫我們板橋店貓取名字！8/9(五)、8/10(六)、8/11(日)連續三天，每天中午12:00~14:00以及晚間18:00~21:00，請鎖定有點毛毛社團的板橋店貓直播秀。屆時只要在直播的下方留言串回覆你想取的名字即可！寵物雲商店將挑選10個按讚最多的名字，再做最後一輪投票票選！

▼切記切記，這三天的中午和晚上，一定要到《有點毛毛的》來看我直播喔！

邀您一起成為命名大師！趕快來幫我們板橋店貓取名字吧，如果您取的名字被採用，我們也會有一份神祕小禮物送給您喔！