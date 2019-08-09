潛鳥背著寶寶悠游湖面　專家感動近看…等等！這不是你小孩啊

▲就是這個畫面，讓野鳥專家都不敢置信。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

記者詹筠怡／綜合報導

在大自然中，母愛是被公認的天性，但母愛是否有侷限性？能擴及到別的物種嗎？這是許多科學家一直在探討的問題，而這隻潛鳥卻讓所有鳥類專家都跌破了眼鏡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

今年6月中旬，美國的潛鳥計畫（The Loon Project）研究人員前往威斯康辛州的「長湖」觀察潛鳥，他們看到一隻潛鳥媽媽背上背著寶寶，正在湖面悠游，毫無疑問，這是感人的畫面，但當這些專家將望遠鏡拉近，卻無法相信自己的眼睛，那隻寶寶根本就不是潛鳥的小孩。

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▲潛鳥媽媽把寶寶背在背上，但那卻不是牠親生的寶寶。



仔細看，那是一隻小鴨！專家們立刻互相詢問，確定彼此都沒見過這種事，經過調查，才知道那對潛鳥夫妻之前有了寶寶，但小鳥很不幸的沒能順利長大，所以當牠們看到這隻小鴨也沒有父母的時候，決定把牠當作自己的寶寶，而牠們也確實做到了。

那隻小鴨和新爸媽相處得很好，一切都如此自然，牠們就像是天生的一家人一樣，小鴨也不介意學習潛鳥的習性，牠甚至會和爸媽一起潛入湖底尋找食物，而這是鴨子不可能做的事情。研究人員表示，這是一對夫妻收養了一個孤兒，他們很樂意繼續觀察這個特別的家庭。

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