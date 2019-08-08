ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

開膛取胎兒「丟回海裡」！法羅群島獵殺領航鯨　血色染紅海灣

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼2019/08/02，法羅群島獵殺鯨魚活動，鮮血再度染紅海灣。（圖／翻攝自Facebook／Sea Shepherd Faroe Islands Campaign）

▲法羅群島8月初再度舉行傳統捕鯨活動。（圖／翻攝自Facebook／Sea Shepherd Faroe Islands Campaign）

記者王致凱／綜合報導

丹麥法羅群島自古擁有捕鯨傳統，近日，當地漁民又一次在Hvalvik灣舉行另一次捕鯨活動，數小時內宰殺23頭鯨豚，讓鮮血染紅整片海灣。動保團體在現場直擊尖刀宰殺鯨魚的過程，更目睹一頭懷孕母鯨被開膛破肚，腹中胎兒被活生生取出，遊客和兒童則在近距離圍觀。

根據英國《鏡報》報導，海洋保育團體「海洋守護者」協會英國分會（Sea Shepherd UK）紀錄了8月2日的這次獵鯨活動，而這已經是法羅群島今年內第10次類似活動，今年至今共宰殺536頭領航鯨。

請繼續往下閱讀...

過程中，保育團體目睹有剛出生僅數天或數周的鯨魚寶寶被屠殺，甚至有一頭來不及出生的鯨魚胎兒，在碼頭旁被漁民從母親的腹中取出。據了解，鯨魚胎兒並不會被拿來食用，而是會被「送回大海」。換句話說，這些屍體將會被隨意丟棄。

「海洋守護者」發言人指出，在獵鯨過程中，有越來越多的遊客和民眾在岸邊駐足圍觀，使這項捕殺行為變成某種社交活動。發言人說，甚至有兒童拿著捕鯨刀在海灘上遊玩，隨意玩弄鯨魚屍體。

法羅群島的這項捕鯨儀式被稱為Grindadrap，漁民會先將鯨豚驅趕進入海灣或峽灣口，迫使鯨豚擱淺在淺灘，然後再持刀將擱淺鯨豚就地宰殺。由於法羅群島土壤貧瘠且冬季漫長，在古代，居民只能靠食用鯨肉，以及利用鯨魚脂肪做成的燃料度過寒冬，逐漸演變為大規模捕鯨文化。

近年來，這項古老傳統飽受動保組織抨擊，但法羅人則認為，捕鯨是一項「可持續性」活動，並且受到法律的監管，同時也是法羅群島文化的一部份。從2018年9月起，「海洋守護者」提供法羅群島10年期100萬歐元（約3500萬新台幣）的補助金，希望漁民能停止獵捕鯨豚。

法羅群島位於挪威和冰島之間的北大西洋，為丹麥海外自治領地，面積約1399平方公里，人口約5萬人。

關鍵字： 法羅群島捕鯨獵鯨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加料卡好喝

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

怕又被丟掉！橘貓到了新家　眼睛一秒都不敢離開主人

超商驚見2隻鴨並肩巡邏！　店員被問到累「貼公告介紹..

汪被騙去看牙醫走心！回程垮臉「含淚看窗外」　叫半天..

拉拉差點成2M巨鱷午餐　飼主跳河「徒手掰嘴」搶回愛..

繁殖場懷孕臘腸癱瘓遭棄　為了7個孩子前腳拖身軀找食..

狼勒？粗線條狗爸追上街「倒頭栽拎奶汪回家」　網友全..

貓媽叼「2坨黑黑」丟砂盆！　鏟屎官看傻：那不是大便..

黑衣哥德女帶「超狂寵物」搭地鐵　沒人敢坐她旁邊

開膛取胎兒「丟回海裡」！法羅群島獵殺領航鯨　血色染..

剛出生幼犬「掉魚塭死亡」　狗媽媽全程守護...狂吠..

聰明柴小嘴一叼「優雅步伐」越獄　超熟練開門法.....

可樂恐懼症？吉娃娃見紅瓶子嚇歪 探頭聞下秒「超鏘..

喵「深吸鹹魚腳」睜大眼當機　 4秒後全身詭異抖..

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...

擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　一張圖找到眼花：到..

調皮爸整汪汪！一下出門、一下顧家 牠落寞走回頭...

水有怪味？媽抓到現行犯秒崩潰 喵狂戳水杯洗腳腳：加..

小強來了！鬆獅蜥搶先「一口嗑掉」傻眼喵轉頭到處找：..

有隱藏開關！輕撥「鬍鬚」秒啟動 萌貓張嘴露出超Q小..

浪浪別哭-你的一不小心 就有可能讓你的毛孩變成浪浪

開膛取胎兒「丟回海裡」！法羅群島獵殺領航鯨　血色染..

浪喵曾患癲癇…等家2個月毫無消息　愛媽心急：擔心佔..

公牛旁觀足球賽…球滾到牠腳下　防守開關竟然打開不還..

寵物雲「小賓士萌貓」想要一個好名字！15小時直播牠..

等嘸媽媽！　台東廣原小熊進入照養野放程序

白柴睡覺被掃臉　「超厚雙下巴」Q彈狂抖...牠眼神..

法鬥從6樓高摔下「撞破汽車天窗」　奇蹟只受輕傷！

鸚鵡喝水遭「鋼鐵尾巴」連打4巴掌　牠張大嘴傻眼：你..

拜別父母感人時刻…柴「愛意噴發」卡位害笑場　新娘：..

橘貓被抱起就摺成「三角飯糰」　詭異瑜珈姿「爽呼嚕」

金桐俊拍戲狂被罵！蘇志燮一席話點醒　劇組演員都幫他

馬思純被羞辱「倒酒在頭上」　鄧倫霸氣保護：她是我的..

謝維洲改姓斷開34年連結　謝長廷認了「父子緣分已盡..

分手當兒戲…超模貝拉哈蒂德「2次分手」威肯　復合1..

大陸禁影人來金馬！　劉德華《掃毒2天地對決》取消報..

開膛取胎兒「丟回海裡」！法羅群島獵殺領航鯨　血色染..

經過路障「遭反送中示威者砸車」　司機：我支持民主，..

美議員擔憂「香港局勢」　華春瑩反問：美警如何處置「..

別被帥氣的異國臉蛋迷惑　女大生必知旅行豔遇6大遊戲..

利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範..

寵物動物熱門新聞

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

汪被騙去看牙醫　淚眼看窗不理媽

巨鱷咬著愛犬！飼主跳河徒手掰嘴

癱瘓臘腸遭棄　拖前腳找食物保兒

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

法羅群島血色獵鯨　開膛母胎取子

幼犬掉魚塭死亡　狗媽媽守護求救

幼犬遭撞亡　狗媽每夜徘徊找孩子

愛犬跌臭水他跟著跳　受困大喊：..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

通報家貓受困　發現短尾貓秒變臉

讀者迴響

熱門新聞

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

汪被騙去看牙醫　淚眼看窗不理媽

巨鱷咬著愛犬！飼主跳河徒手掰嘴

癱瘓臘腸遭棄　拖前腳找食物保兒

狼勒？粗線條狗爸倒頭栽拎奶汪回..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

帶超狂寵物搭地鐵　沒人敢坐她旁..

法羅群島血色獵鯨　開膛母胎取子

幼犬掉魚塭死亡　狗媽媽守護求救

幼犬遭撞亡　狗媽每夜徘徊找孩子

愛犬跌臭水他跟著跳　受困大喊：..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

通報家貓受困　發現短尾貓秒變臉

牠坐車籃被誤認小貓　一轉頭萌翻

最新影片

更多

聰明柴小嘴一叼「優雅步伐」越獄　超熟練開門法...媽傻：原來是這樣！

可樂恐懼症？吉娃娃見紅瓶子嚇歪 探頭聞下秒「超鏘中猴」網笑翻XD

喵「深吸鹹魚腳」睜大眼當機　 4秒後全身詭異抖動...昏倒惹

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

擬態高手「葉脩」外型激似樹葉！　一張圖找到眼花：到底有幾隻？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面