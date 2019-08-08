開膛取胎兒「丟回海裡」！法羅群島獵殺領航鯨　血色染紅海灣

▲法羅群島8月初再度舉行傳統捕鯨活動。（圖／翻攝自Facebook／Sea Shepherd Faroe Islands Campaign）



記者王致凱／綜合報導

丹麥法羅群島自古擁有捕鯨傳統，近日，當地漁民又一次在Hvalvik灣舉行另一次捕鯨活動，數小時內宰殺23頭鯨豚，讓鮮血染紅整片海灣。動保團體在現場直擊尖刀宰殺鯨魚的過程，更目睹一頭懷孕母鯨被開膛破肚，腹中胎兒被活生生取出，遊客和兒童則在近距離圍觀。

根據英國《鏡報》報導，海洋保育團體「海洋守護者」協會英國分會（Sea Shepherd UK）紀錄了8月2日的這次獵鯨活動，而這已經是法羅群島今年內第10次類似活動，今年至今共宰殺536頭領航鯨。

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過程中，保育團體目睹有剛出生僅數天或數周的鯨魚寶寶被屠殺，甚至有一頭來不及出生的鯨魚胎兒，在碼頭旁被漁民從母親的腹中取出。據了解，鯨魚胎兒並不會被拿來食用，而是會被「送回大海」。換句話說，這些屍體將會被隨意丟棄。

「海洋守護者」發言人指出，在獵鯨過程中，有越來越多的遊客和民眾在岸邊駐足圍觀，使這項捕殺行為變成某種社交活動。發言人說，甚至有兒童拿著捕鯨刀在海灘上遊玩，隨意玩弄鯨魚屍體。

法羅群島的這項捕鯨儀式被稱為Grindadrap，漁民會先將鯨豚驅趕進入海灣或峽灣口，迫使鯨豚擱淺在淺灘，然後再持刀將擱淺鯨豚就地宰殺。由於法羅群島土壤貧瘠且冬季漫長，在古代，居民只能靠食用鯨肉，以及利用鯨魚脂肪做成的燃料度過寒冬，逐漸演變為大規模捕鯨文化。

近年來，這項古老傳統飽受動保組織抨擊，但法羅人則認為，捕鯨是一項「可持續性」活動，並且受到法律的監管，同時也是法羅群島文化的一部份。從2018年9月起，「海洋守護者」提供法羅群島10年期100萬歐元（約3500萬新台幣）的補助金，希望漁民能停止獵捕鯨豚。

法羅群島位於挪威和冰島之間的北大西洋，為丹麥海外自治領地，面積約1399平方公里，人口約5萬人。