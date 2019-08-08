七夕差點氣死！近5千元耳機被柴咬到「骨肉分離」　網：情人節禮物

記者陳靜／採訪報導

真是個令人驚嚇的情人節禮物！高雄網友魏辰樺家中有隻調皮嘴癢的柴柴「肉丸」，每當家裡沒人在，毛孩就一定會做出讓人意想不到的事情，這天飼主才離開1個小時，回房後就看到他的AirPods被分屍了，一旁的兇手柴甚至一臉驕傲貌，完全沒有任何悔意，讓爸爸氣得直呼，「七夕真的會“氣死”！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲近5千元耳機被柴犬咬爆。（圖／IG@mawan0910授權提供，下同）

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當天把拔魏辰樺和朋友講完電話後，順手把耳機放在床頭，接著就出門和家人小聚聊天1小時，沒想到回房間後，竟然看到毛孩送了他這樣的情人節大禮，肉丸先是一臉得意地看著把拔，隨後飼主氣得大喊「魏肉丸」，毛孩似乎這時才知道主人生氣了，便開始了一連串的裝傻戲碼，眼睛不敢直視老爸。

▲柴：是它自己先挑釁我的啦！

▲肉丸亂咬被爸爸罰戴頭套。

飼主無奈表示，其實這已經不是肉丸第一次嘴癢了，「我現在沒耳機了，牠已經把我的有線無線都咬壞了...。」這副耳機要價4990元，比飼料錢還要貴，因此把拔下定決心，之後若是買了新耳機的話，一定要把它放在最高的衣櫃上，以免再度發生悲劇。

▲「只不過是個耳機嘛～」

這則貼文上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了不禁笑回，「懂吃......」、「我只能為airpods默哀」、「沒事，我的也被玩壞了^_^」、「給你的情人節禮物」、「Apple牌潔牙骨，熱銷中」、「我被咬壞兩組」、「他想送你爸爸節禮物但是沒錢...」、「這不煮狗肉湯不行了！ 今天宴客了」、「煮三杯時留半隻腿給我」、「恭喜發柴，祝你發大柴」、「父親節快樂XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲肉丸：這是給你的情人節兼父親節禮物喔！

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