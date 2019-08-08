被強震嚇醒！　柴寶秒躲媽身邊「哭哭5分鐘」她傻眼：停很久了

▲愛哭的柴柴被清晨強震嚇醒。（圖／網友林愉捷授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

台灣東部外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0強震，新北市最大震度4級。住在林口的網友林愉捷家中有隻1歲的柴犬「元寶」，當牠一發現整間屋子開始不尋常地晃動後立刻驚醒，接著馬上躲到房間找媽媽，害怕地窩在她身旁發出嚶嚶聲哭泣，一直到地震停了將近5分鐘，元寶竟然還哭不停，讓馬麻超傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當時元寶睡在房間門口，地板突然開始晃動後，媽媽立即抬頭確認毛孩狀況，接著就看到牠抬頭看向窗戶，再衝出客廳四處查看，眼看著地震越來越大，元寶便手刀衝回房間，直接躲到媽咪身旁，一邊哭泣一邊看著外面，一路哭了5分鐘左右，明明地震已經停了，牠卻還是無法停止害怕的情緒。

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▲元寶就這樣窩在媽咪身邊哭了5分鐘之久。

飼主林愉捷無奈表示，其實元寶平常就是個超愛哭的毛孩，「牠被關籠子哭、不陪牠玩娃娃哭、想大便哭、出去被狗兇回來討拍哭、牠什麼鬼都能哭，就是個愛哭包。」媽媽甚至透露，因為元寶實在太愛哭了，每天大便必哭一次以上，因此哭到家人已經覺得不稀奇，連影片都懶得拍了！

▲元寶不僅愛哭，還是個越獄高手。

這張照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛留言表示，「真的假的......抱緊處理」、「好心疼秀秀，安慰一下」、「不哭不哭眼淚是珍珠」、「柴柴不要哭不要怕、媽媽在你身邊」、「哄哄牠，抱抱牠，牠嚇到了」、「好棒啊，有敏銳度！家柴睡死...」、「我家的柯基很淡定的繼續啃牛筋...」、「我家的狗先叫，然後我們醒來，就開始搖了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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