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穿山甲「尾部有犬齒啃咬痕跡」趴水溝亡　路邊警示牌：注意狗群

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▲穿山甲「尾部有犬齒啃咬痕跡」趴水溝亡　路邊警示牌：注意狗群。（圖／翻攝自野生動物急救站）

▲急救站為死亡多時的穿山甲送行。（圖／翻攝自野生動物急救站）

記者何睿宜／綜合報導

南投野生動物急救站日前獲報，一處山路的水溝底趴著一隻穿山甲。急救站工作人員到場發現，穿山甲已死亡多時，雖看得出背部傷口和尾部犬齒啃咬痕跡，卻也無從得知牠的確切死因。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

野生動物急救站在臉書上寫道，一位家住集集鎮的阿姨買完菜，騎車沿著蜿蜒的山路返家，途中眼尖瞥見了水溝中有動物，倒退回去仔細一看，發現竟是一隻穿山甲趴在水泥溝底，背部傷口流著血、還有蒼蠅圍繞飛舞，於是她趕緊騎車到特生中心求助。

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特生中心主任楊嘉棟與急救站獸醫詹芳澤帶領工作人員，跟著阿姨來到現場，看到穿山甲時，發現牠已明顯死亡，遺體腫脹，但還看得出背部的的創口，尾部也有犬齒啃咬的痕跡。急救站表示，無從得知穿山甲確切的死因，「車輛撞擊？動物攻擊？由於動物已經死亡多時，遺體開始腐敗，真相可能都隨牠的逝去而無跡可循。」

最後，急救站用夾鏈袋裝起穿山甲，預計將遺體製成骨骼標本，延續牠的生命價值，「其實要感謝敏銳的阿姨發現了牠，冥冥之中似乎有定數，讓牠不是無聲的死去，未來，牠將以另一種形式，成為急救站的動物大使。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

對於網友質疑如何判斷為犬隻啃咬？急救站指出，穿山甲在遭遇危險時會將自己捲起來，用身上的鱗片抵禦攻擊，因此成年穿山甲在野外幾乎沒有天敵，「台灣低海拔地區，能夠咬傷牠的就只有狗。」另外，當穿山甲捲成球狀，尾部會在最外側，容易成為首先被啃咬的目標，「多數『確定』為狗攻擊的穿山甲，尾部多有啃咬傷勢。」

▲穿山甲媽媽被狗咬重傷　清醒秒將寶寶擁懷中…隔天卻一起離世。（圖／野生動物急救站提供）

▲穿山甲媽媽被狗咬重傷，清醒後第一件事是將寶寶擁入懷中，最後一起離世令人難過。（圖／野生動物急救站提供）

事實上，過去就有許多犬隻攻擊穿山甲的事件，今年元旦急救站就收到一隻斷尾穿山甲，推測是被狗咬斷，雖然事後已獲得治療，但牠斷掉的尾巴卻再也長不出來了。去年12月時，也有一隻尾部遭狗咬傷的穿山甲媽媽被送到急救站，即使身受重傷，清醒後第一件事仍是緊抱寶寶，無奈最後還是一起離世。

急救站2018年共收到43隻穿山甲，其中有超過1/3確定為犬隻所傷，其餘為陷阱、買賣、棲地破壞、車輛撞擊、誤撿等人為因素，「嚴格來說，犬隻對野生動物造成的危害，也是『人為因素』。」對此，急救站也再次呼籲「做個負責任的飼主」，「勿放養、棄養家中寵物，帶寵物外出一定要繫牽繩！」

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關鍵字： 穿山甲犬隻野生動物急救站特生中心

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