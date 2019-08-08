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「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！

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▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲垃圾堆裡有一隻橘貓耶！咦？怎麼有點面熟？（圖／飼主Ainer Huang提供）

記者何睿宜／採訪報導

飼主Ainer Huang這天經過自家旁邊的防火巷，看到一隻可愛的橘貓窩在垃圾堆中，本來以為是流浪貓，定睛一看才發現竟然是愛貓「麵麵」，讓她瞬間超崩潰。不過，Ainer Huang也補充，其實這條防火巷是封閉式的，不會有外人或野狗進出。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Ainer Huang受訪時表示，麵麵是隻6歲公貓，每天吃完早餐，都習慣去後面鄰居的陽台睡覺，「大家都告訴我貓咪很愛乾淨，不會去很髒的地方，叫我不要擔心。讓我崩潰的不是牠在外面，是牠竟然躺在垃圾堆裡怡然自得，與環境融為一體。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲蝦咪！竟然是家裡那隻啦！（圖／飼主Ainer Huang提供）

事實上，Ainer Huang當初就是在防火巷撿到才3個月大的麵麵，雖然和現在的不是同一條，但她猜測，麵麵可能因此覺得防火巷很親切，才天天喜歡往那邊跑，「牠雖然是一隻貓，可是長大了也不忘本。」對於有人擔心麵麵的安全，Ainer Huang解釋，「鄰居家的陽台在一樓，沒有墜樓的危險，也不是開放式的，野狗沒辦法進去。請各位網友不要擔心～。」

▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲麵麵小時候可愛模樣。（圖／飼主Ainer Huang提供）

那要怎麼叫麵麵回家呢？Ainer Huang說，「牠是橘貓，吃飯時間到了就會回來。」不過，如果麵麵在鄰居家有睡飽，奴才叫喚時，牠就會乖乖走出來跟著回家；若沒睡飽，就只會喵喵叫回應，讓奴才知曉一下所在位置，「沒有走出來就表示牠還要繼續睡。」

▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲麵麵待在窗邊。（圖／飼主Ainer Huang提供）

Ainer Huang將麵麵窩在防火巷的照片po上網並寫道，「垃圾堆裡有一隻浪浪……不對！是我家的！！(崩潰。你快給我回來哦！」網友們看了紛紛笑說，「準備回家洗澡澡囉」、「對不起！我笑翻了，趕快救牠回家啦」、「喵喵的表情一副就是『屎定了被抓包』」、「貓：朕偶爾也想出去浪一下」、「把家裡佈置成這樣牠就會回家了～？」

▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲調皮的麵麵硬要鑽到爐子下，鬍鬚被燒到蜷曲，卻還露出一副跩臉。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲麵麵壓垮隔板，摔得四腳朝天。（圖／飼主Ainer Huang提供）

※《ETtoday寵物雲》提醒，放養並非最適合的飼養方式，路上快速奔馳的汽機車、不一定友善的陌生人、流浪狗、不乾淨的水源或飲食來源，甚至寄生蟲、傳染病，對貓咪而言都是潛在的危機，而牠們獵捕的天性也可能危害到原有生態。若貓咪喜歡外出蹓躂，建議飼主可以搭配外出籠、胸背帶牽繩，一起散步走走。

▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲麵麵：朕還是有正經的時候。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！。（圖／飼主Ainer Huang提供）

▲麵麵：朕還是有正經的時候。（圖／飼主Ainer Huang提供）

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關鍵字： 流浪貓橘貓防火巷

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